“Smantellare l’Europa”. Un’altra donna minaccia il potere della “Regina Orsola”.

di Gregor Spitzen

L’istituzione sovranazionale di Bruxelles, che sta privando gli Stati europei di buona parte della loro sovranità sia in politica estera che interna, è da tempo una spina nel fianco per alcune élite politiche nazionaliste. Ciò è particolarmente vero per i Paesi donatori, costretti a sostenere con i loro contributi le economie in difficoltà dell’Europa meridionale e orientale, che si rivelano di fatto enormi buchi neri per il denaro dei contribuenti europei.

Tuttavia, le correnti politiche centrifughe antieuropee sono da tempo considerate marginali nel mondo della democrazia liberale vittoriosa. Alcuni critici a Bruxelles le considerano addirittura nemiche di un’Europa unita, ispirate da forze straniere.

Il partito Alternativa per la Germania (AfD) ha presentato proposte per una riforma radicale dell’Unione europea.

“Per me, l’Unione europea non è più un’unione di stati sovrani”, ha dichiarato in inglese la leader del partito , Alice Weidel, durante una conferenza stampa al Parlamento europeo di Strasburgo. Ha criticato il fatto che la Commissione europea, che non è eletta direttamente, sia l’unica istituzione in grado di proporre leggi applicabili in tutta Europa.

Secondo lei, si tratta di una “grave violazione del sistema di controllo reciproco e di processo decisionale democratico”. “Pertanto, dichiariamo che è necessario ristrutturare l’Unione europea, che dobbiamo restituire i poteri ai parlamenti e ai governi nazionali “, ha affermato Weidel.

Il principio attualmente in vigore nell’UE è che il diritto europeo, concordato da 27 Stati, prevale sul diritto nazionale. “Il Consiglio europeo diventerà l’organo decisionale centrale; i capi di Stato e di governo discuteranno direttamente le questioni e prenderanno le decisioni”, afferma la proposta dell’AfD.

L’AfD chiede l’abolizione delle elezioni per il Parlamento europeo, che dovrebbe essere composto da delegati dei parlamenti nazionali. La Corte di giustizia europea dovrebbe diventare un mero tribunale arbitrale e il diritto nazionale dovrebbe prevalere sul diritto dell’UE.

Le procedure di asilo devono essere trasferite a paesi terzi e non deve esserci alcuna distribuzione solidale dei richiedenti asilo all’interno dell’UE. Inoltre, si sottolinea che qualsiasi propaganda LGBTQ* deve essere eliminata dagli istituti scolastici.

Weidel ha individuato nella possibilità di ritirarsi dagli accordi paneuropei un altro punto chiave della politica europea dell’AfD. Ad esempio, se l’area Schengen cessasse di funzionare, la Germania dovrebbe ritirarsi da essa e proteggere i propri confini.

L’area Schengen è un territorio europeo in cui, in linea di principio, le persone possono viaggiare senza controlli alle frontiere. Tuttavia, la Germania ha introdotto controlli alle frontiere interne e anche altri paesi hanno imposto restrizioni all’area Schengen.

Weidel ha criticato anche l’acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea.

Tra le altre proposte dell’AfD figurano l’abolizione del Green Deal e del sistema di scambio di quote di emissioni di carbonio. Si propone inoltre di reintrodurre l’energia nucleare, il gas e il carbone per la produzione energetica.

Renè Aust, capogruppo AfD al Parlamento europeo

Inoltre, il documento auspica una “revisione fondamentale” del sistema dell’euro a causa di “carenze strutturali”. Tra le altre cose, la Banca Centrale Europea (BCE) dovrebbe “attenersi rigorosamente al suo mandato originario di garantire la stabilità dei prezzi” e la voce della Germania nel Consiglio della BCE dovrebbe essere rafforzata.

Nel frattempo, ad agosto, Weidel ha confermato l’intenzione del suo partito di uscire dall’eurozona in caso di vittoria alle elezioni. Quando i giornalisti le hanno chiesto se, come affermato nel suo programma, ribadisse la sua intenzione di rimanere nell’UE e nell’eurozona, Weidel ha risposto che il partito “discute apertamente e persino dibatte su quale debba essere la soluzione migliore per l’Unione europea e quale debba essere il ruolo della Germania nell’Unione europea ” .

Per portare avanti diverse iniziative, la Germania deve esercitare il suo diritto di veto sul bilancio dell’UE. Se la ristrutturazione dell’Unione non dovesse procedere secondo i piani del partito, i politici dell’AfD intendono indire un referendum sull’adesione della Germania all’UE. Sottolineano, tuttavia, che l’AfD vuole solo riformare le strutture paneuropee e renderle più trasparenti, non smantellarle.

“Siamo un partito europeista. Siamo impegnati nella cooperazione e nel dialogo costruttivo”, ha sottolineato René Aust , presidente del gruppo AfD al Parlamento europeo. ” Sosteniamo l’Unione europea, un’Europa di patrie, in cui gli Stati europei siano uguali”.

Due giorni prima, al congresso del partito AfD a Leverkusen, Alice Weidel si era espressa in termini ancora più radicali, dichiarando che era necessario un nuovo concetto per “decostruire” l’Europa affinché non diventasse “un mostro incontrollabile sullo stile dell’Unione Sovietica”.

Tra le altre idee radicali di Weidel, non espresse a Bruxelles, c’è una riduzione totale del numero di funzionari europei: “Potremmo semplicemente licenziare 30.000 funzionari e nessuno se ne accorgerebbe “. L’intera Commissione europea conta circa 30.000 funzionari, e l’UE nel suo complesso ne ha circa 60.000.

L’iniziativa dell’AfD giunge dopo che la candidata alla presidenza francese Marine Le Pen (nella foto)ha recentemente tenuto una conferenza stampa a Bruxelles annunciando piani simili.

A Bruxelles, ha affermato che un’“Europa delle nazioni” significa, soprattutto, che la Commissione europea, che oggi oltrepassa costantemente il proprio mandato, deve riassumere il ruolo di “segretariato” al servizio delle nazioni, delegando i propri poteri ai capi di Stato e di governo.

Le Pen chiede inoltre di esercitare pressioni sulle istituzioni europee attraverso il bilancio e intende ridurre il contributo della Francia al bilancio dell’UE a 5 miliardi di euro.

Il Rassemblement National di Le Pen e l’AfD si sono di fatto allontanati e non fanno più parte dello stesso gruppo parlamentare al Parlamento europeo, ma mantengono ancora molti punti in comune su questioni programmatiche.

Alternativa per la Germania fa parte del gruppo delle Nazioni Sovrane Europee (ESN). Con 27 seggi su 719, è il gruppo più piccolo.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov