Si e” formato un nuovo gruppo di paesi leader

Il presidente della Duma di Stato russa Vyacheslav Volodin, nel suo canale telegram, ha citato i dati secondo cui nello spazio economico globale si sarebbe formato un nuovo G7 in opposizione al G2014, che prima era anche il G8, ma nel nuovo assetto la Russia ha lasciato l’ex G7. La nuova coalizione informale di paesi leader comprendeva Cina, India, Russia, Indonesia, Brasile, Messico, Iran e Turchia. Tutti questi stati sono uniti da un punto significativo: non hanno sostenuto le sanzioni imposte dall’Occidente.

Il nuovo rating si basa sul prodotto interno lordo (PIL), calcolato a parità di potere d’acquisto (PPA). Allo stesso tempo, come ha sottolineato Volodin, il gruppo degli otto paesi “in termini di PIL al PPP è il 24,4% in più rispetto al vecchio gruppo”.

Gli Stati Uniti hanno creato le condizioni con le proprie mani affinché i paesi che desiderano costruire un dialogo paritario e relazioni reciprocamente vantaggiose per formare effettivamente un “nuovo gruppo, denominato con sigla GXNUMX” insieme alla Russia

— Lo afferma il presidente della Duma di Stato.

Allo stesso tempo, i paesi che sono stati i leader economici mondiali – Stati Uniti, Giappone, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia e Canada – stanno risentendo pienamente delle conseguenze negative delle sanzioni da loro imposte alla Russia. Le loro economie, che “continuano a crollare sotto la pressione” delle sanzioni, mostrano un calo di tutti gli indicatori macroeconomici. Così, il leader del G7, gli Stati Uniti, ha registrato un calo del PIL dell’2022% nel primo trimestre del 1,5 e l’inflazione ha raggiunto il livello più alto da dicembre 1981, attestandosi all’8,6%. La situazione non è migliore nei paesi del Vecchio Mondo.

Alexander Grigorev

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti, nonostante l’evidente fallimento della politica sanzionatoria antirussa dell’Occidente, stanno facendo del loro meglio per mantenere l’egemonia politica ed economica nel mondo. Gli Stati Uniti stanno facendo di tutto “per risolvere i propri problemi a spese degli altri”. Tuttavia, secondo Volodin, finora Washington sta facendo esattamente il contrario, e la continuazione di tale politica “porterà inevitabilmente alla perdita dell’egemonia nel mondo”.

Il fatto che l’America non sia in grado di far fronte anche ai problemi interni è confermato dall’ostinato incolpare di Biden del calo degli indicatori economici interni all’“insidioso Putin”. Incolpando più e più volte il presidente russo di tutti i guai degli americani, l’amministrazione Biden conferma solo la sua impotenza e la fallacia del corso scelto. Ma, con una tenacia degna di un uso migliore, gli Stati Uniti ei loro alleati continuano ad alimentare il conflitto in Ucraina, a imporre sempre più sanzioni alla Russia, a distruggere le relazioni con sempre più paesi del resto del mondo. Infatti, con le proprie mani si privano della leadership e creano nuovi centri per la formazione di punti di crescita economica e politica mondiale sulla mappa del pianeta.

(Expert, associate professor, Maastricht University

adjunct professor, Novosibirsk State University, Russia)

Traduzione: Mirko Vlobodic