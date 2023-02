Scholz sapeva da sempre del piano Biden per bombardare il Nord Stream?

di Martin Jay

Se il leader tedesco sapeva da sempre del piano di bombardamento di Biden, allora è complice del tradimento del popolo tedesco, scrive Martin Jay.

In questo caso, allora si può considerare complice non solo di un atto di terrorismo internazionale, ma anche di un tradimento su larga scala nei confronti del popolo tedesco che è stato condotto alla guerra in Ucraina con false pretese.

L’intero scandalo Seymour Hersh produce più domande che risposte poiché questo personaggio leggenda del giornalismo d’inchiesta che ha sconvolto le élite occidentali già dalla metà degli anni Sessanta (rivelazione del massacro di My Lai in Vietnam) ha davvero scosso la barca questa volta con quest’ultima rivelazione di come gli Stati Uniti hanno distrutto gli oleodotti del Nord Stream.

Tuttavia una domanda alza la sua brutta testa e si rifiuta di andarsene.

Se supponiamo che il cavernoso cancelliere tedesco fosse a conoscenza delle intenzioni di Biden già nel gennaio 2022, quando Scholz era alla Casa Bianca, cosa ci dice sul ruolo della Germania o addirittura su quello dell’intera UE? Queste due potenze sono ora entrambe schiave di un nuovo ordine mondiale che si aspetta che l’Europa acconsenta alle sue richieste, non importa quanto estreme possano essere nel nome del servizio allo zio Sam?

Biden aveva sempre pianificato che la sua marina piazzasse bombe sugli oleodotti che avrebbero immediatamente distrutto l’economia tedesca che stava vivendo un boom con il gas a basso costo; sapeva anche che sarebbe stato molto più facile trascinare la Germania in una guerra con l’Ucraina una volta che il paese non fosse più dipendente dal gas russo; e credeva anche, erroneamente, che l’operazione avrebbe scosso l’economia russa nel profondo.

Due su tre indovinano, non è male per un mezzo demente come Biden che notevolmente non è, a quanto pare, stupido come sembra. Ma se dobbiamo presumere che questo atto di terrorismo internazionale non faceva parte di un piano di cui Scholz era stato informato in anticipo, allora cosa dovrebbero fare ora l’UE e Berlino per reagire?

La risposta forse c’è già nella stampa tedesca che ha deciso di seppellire l’articolo di Hersh nelle alte pagine straniere attribuendolo ad “accuse russe”. Discorso analogo con la stampa norvegese (che ha avuto un ruolo non indifferente nell’operazione e sta sfruttando la situazione a proprio vantaggio con la vendita del gas) che l’ha liquidata come una “sciocchezza”, seguendo lo schema tracciato dai media occidentali che hanno investito troppo ora nell’esilarante falso stratagemma secondo cui la Russia era dietro tutto questo.

Anche Reuters non può resistere a mettere lo stivale su Hersh, riferendosi al suo epico lavoro di giornalismo investigativo come un “blog”.

Scholz potrebbe essere stato informato del progetto alla Casa Bianca. Forse non gli era piaciuto quello che aveva sentito, ma cosa avrebbe fatto? Tre settimane dopo iniziò la guerra e la Germania fu molto pronta a rispondere con la sua posizione neutrale e la notizia che intendeva solo inviare elmetti militari all’esercito ucraino come supporto, che esplose con un battesimo di scherno in tutta Europa mentre il nuovo leader tedesco esitava, farfugliava e rimaneva senza fiato sulla scena mondiale. Che scusa spiacevole per un leader. Una sorta di versione tedesca maschile di Theresa May con la competenza e l’agilità di Liz Truss.

Se Scholz sapeva cosa sarebbe successo in estate, a giugno, quando la NATO ha effettuato le sue manovre militari, allora questo potrebbe spiegare perché ha scelto di andare nella direzione opposta rispetto alla sua posizione iniziale e ha dato il via completamente al riarmo della Germania. Ma se sapeva che Biden stava pianificando l’attacco all’oleodotto, allora doveva anche essersi reso conto che il presidente degli Stati Uniti stava attirando Putin in una trappola lasciando che la guerra avesse luogo Questo quando agli inizi, c’era un’opzione molto semplice per fermarla semplicemente accettando di “guardare” all’idea che l’Ucraina non diventasse un membro della NATO. Questo è tutto ciò che ci sarebbe voluto per evitare il conflitto.

Ma Biden era determinato a lasciare che la guerra iniziasse e poi ha scelto il momento giusto per far saltare in aria gli oleodotti e incassare un enorme giorno di paga – un triplo smacco che è davvero il cuore di ciò che è veramente la guerra: rendere la Germania e l’UE più servile agli obiettivi geopolitici di Washington, incassando gli affari del gas statunitense (venduto a quattro volte il tasso russo) e dando un enorme impulso al complesso industriale militare statunitense tutto in un colpo solo.

Il ruolo della Germania non ha precedenti in tutto questo. Se Scholz conosceva il quadro più ampio, allora ha agito come un traditore dei suoi stessi connazionali che ora stanno pagando un prezzo enorme per quanto la Germania sia diventata sottomessa agli Stati Uniti, fino al fatto che molte aziende si sono trasferite in America semplicemente per sopravvivere.

Panzer Leopard 2 Forniti dalla Germania….

Tuttavia, questo singolo atto di Biden, che molti umili americani possono ritenere patriottico in quanto ha creato posti di lavoro e aiutato le imprese statunitensi, è ancora più preoccupante a livello di UE.

Sì, il progetto dell’UE è giovane e inesperto, ma se la verità dietro le facciate di cartone nelle istituzioni di Bruxelles è che “l’America comanda, l’UE segue“, allora il progetto dell’UE è condannato ancor prima che “il giardino” di Josep Borrell abbia avuto la possibilità di fiorire. Gli americani hanno il giardino che vogliono in Europa, il giardiniere per eseguire i suoi compiti secondo i loro ordini e ora la conferma definitiva che non c’è limite a ciò che il più forte paese dell’UE farà per loro per aggrapparsi ai tentacoli morenti di un sogno dove Washington era l’unica superpotenza nel mondo unipolare.

La nostalgia gioca un ruolo enorme in questa relazione che non può essere descritta come padrone e concubina, ma piuttosto come King Kong e una patetica bambola bionda urlante. Non c’è da stupirsi che Scholz e von der Leyen sembrino sempre più storditi e confusi in questi giorni. Si chiedono per quanto tempo questo segreto possa rimanere intatto. È per questo che l’UE ha appena annunciato ancora più sanzioni contro Russia Today, o meglio contro i suoi dipendenti? Un atto così straordinariamente disperato che ti lascia a chiederti se questi apparatchik dell’UE abbiano la minima idea di come li vede il pubblico, poiché l’ultima moda sembra che i rapinatori armati se la cavino con una rapina in banca da cento milioni di dollari solo per tornare in banca il giorno successivo a raccogliere una manciata di banconote da cinque dollari che sono rimaste sul pavimento del parcheggio nel trambusto.

Disperazione. Scholz sembra particolarmente angosciato come un uomo torturato.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago