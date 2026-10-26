Lula strappa la presidenza a Flávio Bolsonaro in uno storico secondo turno

All’età di 80 anni, Luiz Inácio Lula da Silva ha fatto nuovamente la storia, diventando presidente del Brasile, il paese più grande dell’America Latina, per la quarta volta.

Lula si è assicurato la vittoria in una giornata carica di tensione durante lo spoglio e la pubblicazione dei risultati . Il presidente uscente era inizialmente in vantaggio sul suo avversario, Flávio Bolsonaro, ma quest’ultimo è brevemente passato in testa durante la pubblicazione dei dati; tuttavia, i numeri si sono poi invertiti .

Lula è riuscita a ribaltare l’esito del primo turno, svoltosi il 4 ottobre. Inoltre, Lula ha spezzato la cosiddetta ” maledizione del primo turno “, una tendenza che persisteva dal 1989, con il ritorno della democrazia in Brasile. Da allora, nessun candidato arrivato secondo al primo turno era riuscito a ribaltare il risultato al ballottaggio.

26 ottobre 2026

04:34 GMT

Il primo ministro canadese Mark Carney si è congratulato con Luiz Inácio Lula da Silva per la sua rielezione alle elezioni presidenziali brasiliane.

“Le relazioni tra Canada e Brasile sono progredite grazie alla nostra partnership. Cogliamo questa opportunità per rafforzarle ulteriormente, insieme, al fine di creare nuove e promettenti opportunità commerciali, proteggere l’ambiente e garantire maggiore prosperità a entrambi i nostri popoli”, ha scritto in X.

03:34 GMT

Migliaia di persone festeggiano la vittoria di Lula a San Paolo.

🇧🇷 🎉Miles de personas celebran la victoria de Lula en Sao Paulo, Brasil



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02:52 GMT

Con il 100% delle schede scrutinate, sono stati pubblicati i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali brasiliane del 2026. La Corte Superiore Elettorale ha completato lo spoglio dei voti. Luiz Inácio Lula da Silva è stato rieletto con il 51,79% dei voti, contro il 48,21% di Flávio Bolsonaro.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago