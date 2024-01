La strategia indiretta dell’Iran: incastrare gli Stati Uniti in una serie di trappole

di Chop

“ In verità, rinunciare a un gioco per il quale non vale lo sforzo è ciò che distingue la grande strategia dalla grandiosa stupidità .”

“ In ogni campagna, la strategia più sana consiste nel rinviare la battaglia, e la tattica più sana è rinviare l’attacco, finché la dislocazione morale dell’avversario non permetta di sferrare il colpo decisivo .”

Adesso è il turno degli Houthi.

Dove e come colpiranno determinerà la prossima mossa dell’America. Non possono fare a meno di colpire, perché sembrerebbe una debolezza, quindi colpiranno.

Gli Stati Uniti non possono fare a meno di reagire, perché altrimenti sembrerebbe una debolezza.

Gli Stati Uniti saranno quindi obbligati a proseguire. Pertanto, le mosse successive sono in realtà un’opzione forzata.

L’Iran non entrerà in alcuna guerra. Questa è la base della sua strategia.

L’obiettivo dell’Iran, pur evitando una guerra diretta con gli Stati Uniti e Israele, è quello di sostenere il più possibile le loro guerre con i suoi delegati – in Libano, Siria, Iraq e Yemen. Questa è la strategia di Soleimani, il generale iraniano assassinato nel 2020. Egli non prevede vittorie rapide o guerre lampo: il compito dei delegati iraniani nella regione è trascinare i nemici dell’Iran in guerre infinite e scambi di colpi a lungo termine, in cui il nemico rimane bloccato come nella sabbia, senza ottenere alcun risultato operativo o senza raggiungere alcun obiettivo strategico.

Questo è il concetto di logoramento strategico, che è del tutto coerente con i principi fondamentali della strategia di azione indiretta descritta da Liddle-Hart.

Attuando questa strategia, l’Iran ha ottenuto molto: nonostante tutta l’opposizione americana, occupa una posizione forte in Iraq, Siria, Libano, Yemen e Palestina. Mentre i suoi nemici hanno usato spettacolari tattiche caotiche per attaccare i delegati iraniani, Teheran continua ad espandere la sua influenza in tutta la regione.

Navi nel Mar Rosso

L’Iran ha investito molto negli Houthi ed è riuscito a creare di fatto Hezbollah 2.0 nello Yemen rivolto all’Arabia Saudita, creando così uno strumento di pressione su Riyadh. Nelle mani iraniane, Hezbollah costituisce una risorsa importante con la quale l’Iran si è fatto strada nel confronto con gli Stati Uniti e Israele.

In precedenza, l’Iran poteva solo bloccare il Golfo Persico, che minacciava un conflitto diretto con gli Stati Uniti, come accadde, ad esempio, alla fine degli anni 80. Ora può bloccare il Mar Rosso nelle mani degli Houthi senza rischi per se stesso, offrendo così gli Stati Uniti una guerra senza speranza contro gli Houthi, il cui concetto religioso include la guerra diretta con gli Stati Uniti e Israele.

Gli Stati Uniti comprendono il gioco dell’Iran e vorrebbero limitarsi a uno attacco dimostrativo nelle pubbliche relazioni per salvare la faccia dell’egemone; gli Stati Uniti hanno affermato di essere limitati e riluttanti a perseguirli. Ma ora spetta agli Houthi imporre agli Stati Uniti le nuove misure che vorrebbero evitare. Per farlo basterà colpire nei prossimi giorni diverse navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Oman.

Questa potrebbe essere la risposta dell’Iran, seguita da una reazione alle attese azioni degli Stati Uniti, reazione che influenzerà, come al solito, le azioni dei delegati iraniani in Iraq e Siria. Questo è il motivo per cui molti esperti e politici americani affermano che gli attacchi americani contro gli Houthi sono un errore impulsivo che influenzerà la posizione strategica degli Stati Uniti in Medio Oriente.

Il principale programma d’azione dell’Iran è chiaro. Sostegno alla resistenza nella Striscia di Gaza. Sostenere gli attacchi di Hezbollah nel nord di Israele. Lancio di razzi contro Israele dall’Iraq e dallo Yemen. Bombardamenti delle basi militari americane in Iraq e Siria. Sostegno al ritiro delle truppe americane e NATO dall’Iraq. Sostenere la campagna marittima degli Houthi nel Mar Rosso e nel Golfo di Oman.

L’Iran sta giocando a lungo termine.

Fonte: Bruno Bertez

Traduzione: Luciano Lago

