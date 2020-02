La Francia deve disobbedire alla corte Europea inquinata da Soros. Marine Le Pen

Un nuovo rapporto di un avvocato francese afferma che un giudice su cinque che ha partecipato alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) nell’ultimo decennio aveva legami con una rete di organizzazioni di giustizia sociale guidate da George Soros.

Marine Le Pen, leader del partito di Rassemblement National di destra in Francia, ha chiesto a Emmanuel Macron di smettere di seguire le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

“Di fronte a queste rivelazioni estremamente serie, [Emmanuel Macron] non può più tacere”, ha twittato mercoledì Le Pen, chiedendo alla Corte di Cassazione e al Consiglio di Stato della Francia (un’agenzia che fornisce consulenza al governo in materia legale) che Non prestare più attenzione alle decisioni della CEDU.

“Uno stato libero deve agire contro queste manipolazioni antidemocratiche!” ha aggiunto la Le Pen.

Il suo commento è arrivato in risposta a una relazione dell’avvocato francese Grégor Puppinck, che fa parte del comitato di esperti sulla riforma della CEDU e dirige il Centro europeo di giustizia e giustizia .

Conflitti di interessi non divulgati?

Afferma che almeno 22 dei 100 giudici che avevano prestato servizio nella CEDU tra gennaio 2009 e ottobre 2019 avevano “legami forti” con una delle sette ONG legate a George Soros prima della sua nomina in tribunale, con ruoli diversi dalle «responsabilità ufficiali« alla partecipazione significativa »alle attività di queste organizzazioni.

Inoltre, si dice che 18 dei 22 giudici abbiano gestito casi relativi alla ONG con cui erano stati coinvolti, cosa che potrebbe equivalere a un conflitto di interessi.

Secondo Puppinck, queste ONG sono il Centro AIRE (Consiglio sui diritti individuali in Europa), Amnesty International, la Commissione internazionale dei giuristi, i Comitati per i diritti umani di Helsinki, Human Rights Watch, Interights (Centro internazionale per la protezione giudiziaria di Diritti umani). ) e “vari rami” delle stesse Open Society Foundations.

Ha affermato di aver ottenuto la maggior parte delle informazioni su questi collegamenti dai CV di futuri giudici pubblicati online dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE).

La PACE (Consiglio Europeo) elegge i giudici della CEDU dalle liste di tre candidati proposte da ciascuno Stato membro per la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Questi giudici ascoltano i casi come individui e non rappresentano il loro stato, il che significa che i candidati alla posizione generalmente provengono da ONG e organizzazioni internazionali perché hanno maggiori probabilità di essere imparziali.

Tuttavia, il rapporto rileva che questa pratica è “aggravata dall’importanza della presenza e dell’influenza di alcune ONG in” piccoli “paesi” come l’Albania, dove Open Society Foundations ha speso $ 131 milioni dal 1992 e dove due dei Tre candidati per una posizione CEDU nel 2018.

Le ONG possono anche intervenire alle audizioni della CEDU come terzi, ma Puppinck ha scritto che manca anche la trasparenza circa l’entità della loro effettiva partecipazione in tribunale.

Qual è stata la reazione in Francia?

Il rapporto è stato raccolto dalla rivista conservatrice francese Valeurs Actuelles, che ha affermato che i 22 giudici in questione avevano permesso a George Soros di “infiltrarsi efficacemente” nella corte e influenzare le sue decisioni.

Moscovici con Soros

La rivista citava decisioni a favore dell’adozione del secondo padre dello stesso sesso in Austria e Grecia; Transessuali francesi da uomo a donna che hanno protestato contro l’intervento di sterilizzazione per riconoscere il loro nuovo genere; Attivisti russi che si sono scatenati una “preghiera punk” in una chiesa ortodossa russa; la revisione delle condanne all’ergastolo in Ungheria e l’applicazione della legge della Sharia in Grecia per risolvere le controversie sull’eredità tra i musulmani.

Jerome Riviere, membro del National Rassemblement e leader della fazione francese nel blocco euroscettico Identità e democrazia nel Parlamento europeo, ha dichiarato a Valeurs Actuelles che non è stato “sorpreso” dal rapporto perché George Soros “mira a distruggere le nazioni e, in termini più generali, tutte le strutture che sono alla base della nostra civiltà: famiglia, patria, autorità, amore per la storia stessa “.

“Il semplice fatto che una Corte di giustizia europea possa condannare le nazioni è uno scandalo antidemocratico”, ha affermato. «I giudici non eletti assumono il potere di valutare e interpretare, senza restrizioni, un testo che porta alla creazione della legge, quando la loro funzione è semplicemente quella di dire quale sia la legge».

Nicolas Bay, segretario generale del National Rally e vicepresidente di Identity and Democracy, ha affermato che la Francia deve “uscire” dalla corte.

“Guidato da George Soros e dalla sua agenda per imporre una” società aperta “, la CEDU è diventata l’incarnazione del governo dei giudici contro la volontà del popolo“, ha affermato. “Alla luce di queste rivelazioni condannative, è più che mai necessario uscirne.”

Philippe de Villiers, ex deputato francese del Movimento euroscettico per la Francia, ha affermato che “la capacità di Soros di penetrare negli organismi europei è dovuta al fatto che sono interessi privati ​​globalizzati che governano l’Europa”.

“Open Society Foundations è, quindi, più potente di un paese come la Francia. George Soros è molto più potente di Emmanuel Macron “, ha detto. «Inoltre, il soprannome che gli è stato dato a Bruxelles parla da solo:» il burattinaio «.»

La CEDU e le Open Society Foundations non hanno ancora commentato.

