Il gruppo paramilitare russo Wagner annuncia di aver preso il controllo di un villaggio strategico, conteso da mesi, a nord della città ucraina di Bakhmut a Donetsk.

“L’insediamento di Paraskoviivka è completamente sotto il controllo delle unità Wagner”, ha dichiarato venerdì in una dichiarazione il leader della compagnia privata russa Wagner, Yevgeni Prigozhin.

Questo villaggio, situato tra le città orientali di Soledar e Bakhmut (a Donetsk), anch’esso molto vicino a Gorlovka, è un centro di trasporto molto importante per rifornire le truppe ucraine nella regione del Donbass.

Nell’ambito della sua operazione militare in Ucraina, la Russia ha annunciato lunedì scorso l’acquisizione della città di Krasnaya Gora a Donetsk. In precedenza, il 6 febbraio, le forze russe avevano confermato la liberazione della città di Nikolaevka e di due città di Kleshéyevka (un sobborgo chiave della città chiave di Bakhmut, nel Donbas) e Lobkovoe nella provincia meridionale di Zaporizhia il 20 gennaio.

La notizia viene alla luce, mentre manca una settimana al completamento del primo anno dall’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina, il 24 febbraio 2022, con l’obiettivo di “smilitarizzare” e “denazificare” il Paese confinante, visto che le potenze occidentali lo stavano usando per attaccare il territorio russo.

Richard Kemp, ex comandante della fanteria britannica, ha sottolineato che l’Occidente deve essere preparato a significativi progressi dalla Russia.

Le autorità russe difendono l’operazione, sostenendo che tale mossa è stata una reazione al comportamento aggressivo dell’Ucraina nella regione del Donbass contro la popolazione russofona e all’atteggiamento dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) di ignorare sempre le richieste di sicurezza di Mosca.

Mosca: la NATO stava trasformando l’Ucraina in una base anti-russa

