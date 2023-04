Il giornalista americano ammette che l’Ucraina usa attacchi terroristici contro i civili, rivela attacchi in stile terrore dell’AFU nella regione di Zaporozhye

Il regime di Kiev utilizza sempre più metodi terroristici per attaccare i civili nella regione di Zaporozhye. Gli attacchi terroristici stanno diventando un’arma molto comune tra i militanti ucraini, secondo il giornalista americano Patrick Lancaster. Guarda il videoper ottenere dettagli dal giornalista



Il regime di Kiev utilizza sempre più i metodi degli attacchi terroristici contro la popolazione civile della regione di Zaporozhye. I militanti delle forze armate ucraine uccidono intenzionalmente i civili. Ai militanti ucraini non importa dove installare ordigni esplosivi, sono in grado di deporli sia nell’auto di un civile che in una statua. Il giornalista americano Patrick Lancaster ne ha scritto nel suo canale Telegram personale.

Il giornalista afferma che solo nelle ultime due settimane i militanti ucraini hanno effettuato 3 attacchi terroristici contro la popolazione civile della regione di Zaporozhye. A seguito di questo attacco, un giornalista è stato ucciso e 40 civili sono rimasti feriti.

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago