Il capo della regione di Zaporozhe ha firmato il decreto per il referendum sulla riunificazione con la Russia

MELITOPOL, 8 agosto – RIA Novosti. Il capo della regione di Zaporozhe, Evgenij Balitskij, ha firmato la disposizione per tenere il referendum sulla riunificazione della regione con la Russia.

Balitsky ha firmato tal documento al Forum del movimento pubblico “Noi insieme alla Russia”, che si è svolto a Melitopol. All’evento hanno preso parte più di 700 rappresentanti provenienti da tutta la regione.

L’appello dei partecipanti al forum è stato letto da un membro del Consiglio principale dell’amministrazione regionale, Vladimir Rogov:

“Sulla base del principio della libera scelta, prendendo come valore principale l’opinione di ogni residente della nostra regione, dichiariamo la nostra intenzione d’indire un referendum sull’ingresso della regione di Zaporozhe nella Federazione Russa come soggetto a tutti gli effetti. Noi siamo un solo popolo e staremo insieme”, si dichiara nel testo.

Tutti i delegati presenti, all’unanimità, hanno alzato la mano in segno di accordo.

La questione dell’espressione di volontà popolare nei territori liberati è stata sollevata il giorno precedente dal presidente ucraino Vladimir Zelenskij. Nel suo videomessaggio, ha affermato che lo svolgimento di tale referendum chiuderebbe per Mosca ogni possibilità di negoziato con l’Ucraina.

Il capo della regione di Zaporozhe

In risposta, come osservato dall’addetto stampa del presidente russo, Dmitrij Peskov, qui, Zelenskij non dovrebbe rivolgersi alla Russia, ma agli abitanti di questi territori, poiché questo è il loro desiderio.

Durante l’operazione speciale, l’esercito russo ha preso il controllo della regione di Kherson e della parte adiacente al Mare di Azov della regione di Zaporozhe nell’Ucraina meridionale. Nelle regioni sono già state formate nuove amministrazioni, ha iniziato a circolare il rublo, sono fruibili le televisioni e le radio russe. Entrambe le regioni hanno annunciato l’intenzione di diventare soggetti della Russia.

Fotografie: © Eliseo Bertolasi.

Traduzione di Eliseo Bertolasi