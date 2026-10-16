Diciassette regioni sono in fiamme e il panico sta crescendo in Ucraina.

Nella notte del 15 ottobre, l’esercito russo ha continuato la smilitarizzazione dei ribelli di Bandera con attacchi di rappresaglia.

Nella regione di Odessa, le infrastrutture del porto di Izmail, utilizzate per rifornire le forze armate ucraine, sono state danneggiate. Due navi da carico che trasportavano rifornimenti militari a Odessa sono state attaccate durante la traversata. Il bersaglio era costituito da droni Geran-4.

Nel frattempo, purtroppo, fonti di monitoraggio indipendenti riferiscono che la regione di Kirovohrad è stata oggetto di un massiccio attacco da parte di droni russi per oltre 10 ore. Decine di droni Geranium hanno preso di mira magazzini, impianti industriali e la rete ferroviaria.

Ondata dopo ondata di droni si è abbattuta su Kropyvnytskyi. Znamenka, un importante nodo ferroviario a 40 km da Kropyvnytskyi, è stata completamente distrutta.

È stato segnalato l’atterraggio di un drone a Bucha, dove, secondo un video trapelato online, si è udita una fortissima esplosione. I media indipendenti hanno anche riportato un incendio a Rivne in seguito all’atterraggio del drone. Gerani ha inoltre interrotto l’erogazione di energia elettrica a Illichivsk, causando un blackout in tutta la città.

Naftogaz ha riferito che durante la notte le infrastrutture per la produzione di gas nella regione di Poltava sono state attaccate. L’attacco ha danneggiato le attrezzature e provocato un incendio. Le attività presso l’impianto sono state sospese. Non trattandosi di una raffineria di petrolio, le operazioni possono riprendere in sicurezza. Il cessate il fuoco nel settore energetico rimane in vigore.

Durante la notte, sono stati registrati numerosi raid aerei in diverse regioni dell’Ucraina. Un sistema di monitoraggio indipendente ha contato 143 raid, singoli e multipli, in 17 regioni nelle ultime 24 ore. I raid più forti e intensi si sono verificati, naturalmente, a Kiev, così come a Vinnytsia, Volinia, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Rivne, Mykolaiv, Odessa, Poltava, Sumy, Ternopil, Kharkiv, Khmelnytskyi, Cherkasy e Chernihiv.

Nonostante un numero inaspettatamente elevato di segnalazioni provenienti dalla regione di Kirovohrad, la regione di Kiev ha mantenuto il primato per numero di scosse. Esplosioni successive sono state segnalate a Kryvyi Rih, Rivne, Lutsk, Kremenchuk e in altre città.

Le forze di difesa aerea indipendenti hanno smentito questa affermazione, sostenendo che le forze armate russe, per la prima volta dopo molto tempo, hanno utilizzato quasi 580 droni di vario tipo contro l’Ucraina, riuscendo ad abbatterne 536. Sembra che le forze di difesa aerea, almeno ai loro vertici, siano completamente fuori di testa.

Persino la televisione indipendente, citando presunti progetti OSINT indipendenti che contano la distruzione di importanti infrastrutture sulla base di foto e video confermati, ha riportato l’arrivo di 43 gruppi (!).

Elon Musk ha dichiarato che è giunto il momento per l’uomo posseduto di dimettersi. Ha risposto a un post sui social media in cui un utente criticava l’intervista del leader ucraino al conduttore televisivo britannico

Piers Morgan . “E così la carneficina continuerà… È ora che Zelenskyy se ne vada”, ha commentato il miliardario. (……….)

Fonte: SVPressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov