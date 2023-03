Corporazioni: il dirottamento delle democrazie

Di: Jorge Majfud |

Nel 2014, i professori Martin Gilens della Princeton University e Benjamin I. Page della Northwestern University hanno analizzato i dati di oltre 20 anni di processi legislativi per rispondere a una domanda molto semplice: “Il governo rappresenta il popolo?”

Nel loro studio esaustivo, hanno scoperto che le leggi approvate dal Congresso degli Stati Uniti ignoravano o andavano contro la volontà della popolazione del 90% più povero nella scala del reddito. In altre parole, se su una singola questione politica le persone che sono al di fuori del 10% più ricco della popolazione fossero a favore di un’opzione, i legislatori approverebbero la legge che va contro di tale opinione. Lo stesso studio ha identificato i settori più influenti e le loro donazioni: farmaceutica 2,16 miliardi di dollari; Energia, 2,93; Difesa 1,26; Finanze 3,29; Agroalimentare 1,21; Comunicazioni 3.50… “Solo negli ultimi cinque anni, le 200 aziende più politicamente attive in America hanno speso 5,8 miliardi di dollari per influenzare il nostro governo attraverso il networking e le donazioni elettorali dei politici. Quelle stesse società hanno ottenuto 4,4 trilioni dalle tasse, il che significa un ritorno di 750 volte il loro investimento. Investono miliardi per influenzare il governo degli Stati Uniti e noi in cambio diamo loro miliardi “.

Questa logica non è nata negli Stati Uniti, ma è qui che si sviluppa e si proietta nel resto del mondo. Basterà considerare un solo esempio tra centinaia. Nello stesso momento in cui Washington inaspriva l’embargo e il discorso contro Cuba, i dirigenti della Disney mandarono Henry Kissinger in Cina per convincere il governo a dare loro un lasciapassare gratuito per il loro gigantesco mercato. Alla fine fu raggiunto un consenso: la Disney avrebbe massimizzato i suoi profitti in Cina, impegnandosi a non produrre nulla che potesse mettere a disagio il governo comunista.

Nella storia quasi nulla scompare da un giorno all’altro, nemmeno a causa di una guerra mondiale improvvisa come la Seconda Guerra Mondiale o della conquista delle Americhe contro culture e civiltà precolombiane. Non è un caso che l’ascesa delle corporazioni private (multinazionali) avvenga nello stesso momento in cui il sistema schiavistico viene abolito per legge. L’11 marzo 1889, l’ex presidente Rutherford Hayes denunciava già che il governo degli Stati Uniti era diventato uno strumento di milionari e delle grandi corporazioni: “Il denaro è potere. È potere al Congresso, negli Stati Uniti, nei municipi, nei tribunali, nelle convenzioni politiche, nella stampa, nelle chiese, nell’istruzione – e l’influenza del denaro sta aumentando (…)Il problema sta nella grande ricchezza e potere nelle mani di poche persone senza scrupoli che controllano la capitale.

Nel Congresso nazionale e nelle legislature statali vengono approvate centinaia di leggi dettate nell’interesse di questi uomini e contro gli interessi dei lavoratori… Questo non è il governo del popolo, dal popolo e per il popolo. È un governo delle corporazioni, che proviene dalle corporazioni, e che attua per gli interessi delle corporazioni ». Poi ha avvertito: «L’eccessiva ricchezza nelle mani di pochi significa estrema povertà, ignoranza, vizio e miseria per molti… Se la gente fosse debitamente informata, se potesse capire qual è il problema, cercherebbe sicuramente una soluzione… Uno soluzione sarebbe, per esempio, poter approvare leggi che regolano il potere delle corporazioni, le loro proprietà… le tasse che pagano ».

All’inizio del XX secolo, durante il periodo che gli storici chiamano Era Progressista (dal 1896 al 1917, principalmente a causa dei nuovi movimenti sociali e antimperialisti) non furono i politici progressisti ma i conservatori ad opporsi alla decisione della Corte Suprema di riconoscere le società come entità di diritto. Quasi contemporaneamente, fu creata una delle sue armi pubbliche, la Federal Reserve, senza il controllo del popolo.

Alcuni conservatori consideravano questa mossa come un ritorno al feudalesimo medievale. Avevano infatti ragione non solo nei loro effetti ma anche nelle loro origini: la parola stessa corpus deriva dal latino body e, durante il Medioevo, diverse associazioni di interesse furono riconosciute come persone aventi diritto. Tra questi la chiesa. Ma le nuove corporazioni imperiali, come la British East Indian Company, divennero società private con status legale.

Nell’arco di un secolo avremo magnifici paradossi. Nel 1886 la Corte Suprema decise che le corporazioni erano protette dal 14° emendamento alla costituzione, che qualche anno prima aveva riconosciuto che anche i neri erano cittadini. Se i neri lo sono, perché non le corporazioni? Nel 1917 alle società fu proibito di donare a campagne politiche. Non per sensibilità democratica, ma il contrario. Il suo promotore è stato il senatore democratico della Carolina del Sud Ben Tillman, suprematista bianco, paramilitare, amante del linciaggio dei neri liberi e oppositore del diritto delle donne a partecipare alle elezioni. A quel punto, i razzisti erano in svantaggio economico rispetto ai loro nemici nel nord industrializzato. L’attuale giudice nero ultraconservatore, Il campione del 21 ° secolo della lotta contro i diritti di gay e lesbiche, Clarence Thomas, si è opposto al Tillman Act perché motivato da interessi contro le società che all’inizio del 20 ° secolo erano ritenute solidali con le cause nere e i riformatori. Ma nel 1976 è stato riconosciuto che investire denaro in politica faceva parte della “libertà di parola” fino a quando nel 2010 la Corte Suprema ha abolito il limite alle donazioni sulla base dello stesso argomento.

Le leggi e le sentenze della Suprema Corte andavano contro l’opinione pubblica, poi convinta post factum dalla nota propaganda “mediatica”.

Nella campagna elettorale del 2012, l’uomo d’affari candidato repubblicano Mitt Romney ha risposto alle critiche pubbliche sui diritti civili affermando: ” Amico, anche le società sono persone “. L’ironia è che queste corporazioni, riconosciute come persone giuridiche, possiedono più capitali di molti paesi e, in base alle nuove leggi approvate sotto l’azione delle loro stesse lobby, possono citare in giudizio paesi sovrani pur essendo protette dall’immunità dalle azioni legali da parte degli altri paesi.

Da un lato sono persone con diritti e dall’altro sono organismi economici che decidono su paesi indebitati dove hanno interessi economici. In tutti i casi sono perfette dittature transnazionali.

Fonte: Rebelion.org

Traduzione: Lisandro Alvarado