“Raccoglierai i frutti di quanto hai seminato”: dallo sciopero forzato in Iran all’interruzione del lavoro nel Regno Unito

Il Regno Unito è devastato da massicci scioperi, considerati i peggiori degli ultimi decenni, mentre i piani di intervento di Londra in Iran sono falliti.

Il karma è una cosa divertente. O, almeno, questo è ciò che molte persone in Iran stanno dicendo in questi giorni sulla scia degli scioperi selvaggi che stanno investendo il Regno Unito, i peggiori degli ultimi decenni, anche se l’ultimo round dei cosiddetti “scioperi nazionali” in Iran non si è concluso con un esplosione, ma in un gemito.

Mercoledì scorso, migliaia di lavoratori delle ambulanze in Inghilterra e Galles hanno abbandonato i loro turni per chiedere una retribuzione più alta e migliori condizioni di lavoro. In effetti, il Regno Unito sta affrontando una crisi del costo della vita causata dall’aumento dei prezzi del cibo e dell’energia.

Queste agitazioni sono avvenute il giorno dopo che il personale sanitario è entrato in sciopero quando il governo britannico ha messo in standby l’esercito per aiutare a guidare e dirigere i veicoli di emergenza, esortando il pubblico a evitare di correre rischi.

Londra riempie i posti vacanti degli scioperanti con funzionari militari e civili

Eppure l’avvisare la gente dicendo “non ubriacarti” era forse l’unico piano ben ponderato che il governo britannico aveva per le persone che barcollavano sotto la peggiore pressione economica degli ultimi mesi.

Sciopero dellle infermiere in Inghilterra

“Non ubriacarti così tanto da finire con una visita non necessaria” al pronto soccorso dell’ospedale, ha detto alla gente Stephen Powis, direttore medico nazionale del Servizio sanitario nazionale inglese.

Mesi di scioperi pianificati sono culminati questo mese con l’abbandono di oltre 100.000 impiegati delle poste, seguito da circa 100.000 infermiere che hanno scioperato dopo che il governo ha interrotto le trattative per un aumento salariale.

Tuttavia, gli scioperi non sembrano finire presto. Il personale delle ambulanze sciopera nuovamente la prossima settimana, quando saranno raggiunti nelle agitazioni anche da ferrovieri, addetti al controllo passaporti e impiegati delle poste di tutto il Paese.

Gli scioperi di massa nel Regno Unito hanno coinciso con un altro cosiddetto “sciopero nazionale” di tre giorni in Iran che si è concluso senza che nessuno se ne accorgesse mercoledì poiché le persone erano riluttanti a rispondere alle chiamate fatte, tra gli altri, dal notiziario in lingua persiana con sede nel Regno Unito canali e gruppi anti-Iran, che sobillano la gente alle rivolte in Iran.

I due precedenti cicli di scioperi di tre giorni negli ultimi mesi, giustamente soprannominati “scioperi forzati”, hanno preso di mira principalmente negozianti e camionisti, dopo che le forze opposte, operanti da paesi stranieri, il Regno Unito e gli Stati Uniti in particolare, non sono riuscite a raccogliere molto sostegno.

L’ultima convocazione, per generare uno sciopero tra il 19 e il 21 dicembre, è passata quasi del tutto inosservata. Nel turno precedente, tra il 5 e il 7 dicembre, almeno una piccola percentuale di negozianti e camionisti era rimasta a casa temendo attacchi insensati da parte di rivoltosi sostenuti dall’estero. Minacce erano arrivate da gruppi terroristi.

L’ultimo bando di sciopero è coinciso con la notte di Yalda, una delle più antiche feste iraniane con usanze speciali che segna la notte più lunga dell’anno. Tuttavia, la chiamata non è riuscita a smorzare lo spirito di questa festa tradizionale, poiché la gente si è accalcata nei mercati per fare acquisti e visitare parenti e amici.

Consapevole del ruolo britannico nella sobillazione di questi “attacchi forzati” e mesi di disordini in tutto il paese, il popolo iraniano afferma che ciò che il governo britannico ha tentato senza successo di provocare all’interno dell’Iran si sta ora svolgendo praticamente in tutto il Regno Unito, senza alcun coinvolgimento straniero. .

“Apparentemente gli scioperi nel Regno Unito hanno raggiunto le ambulanze [lavoratori delle] e all’esercito è stato chiesto aiuto. La vecchia volpe britannica, che negli ultimi mesi avrebbe cospirato contro tutti e cospirato contro l’Iran, ora sta annegando in una profonda crisi”, ha scritto un utente in un messaggio su Twitter .

Un altro utente ha affermato che le reti londinesi “hanno invitato gli iraniani a scioperare per due mesi, ma ora che è arrivato il loro turno, gli stessi dicono: ‘non è un buon momento per protestare in questo momento’”.

L’Iran ha convocato cinque volte negli ultimi mesi l’ambasciatore del Regno Unito a Teheran per protestare contro il ruolo di Londra nel fomentare le rivolte in Iran, scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini, una giovane donna caduta a terra in una stazione ferroviaria. morì in ospedale tre giorni dopo.

L’ambasciatore britannico Simon Shercliff è stato convocato dal ministero degli Esteri iraniano il 25 settembre per parlare del ruolo dei canali londinesi nell’incitamento alle rivolte, rendendo il Regno Unito il primo di numerosi paesi europei i cui inviati sono stati convocati dallo scoppio delle rivolte.

La chiamata ha evidenziato il famigerato ruolo svolto dai media prezzolati con sede a Londra nell’alimentare le fiamme delle rivolte e delle rivolte sostenute dall’Occidente nel paese persiano.

In effetti, il Regno Unito ospita numerosi canali anti-Iran, tra cui BBC Persian , The Independent Persian , Manoto e Iran International , finanziati dal governo britannico ; Quest’ultimo, finanziato dall’Arabia Saudita, pubblica spesso notizie false sull’Iran e incita apertamente al teppismo e ai crimini d’odio contro gli iraniani.

Di fronte ai ripetuti avvertimenti di astenersi dalla propaganda tossica, la Repubblica islamica ha infine designato “Iran International” una “organizzazione terroristica” e ha avvertito che il governo britannico pagherà il prezzo dei suoi tentativi di destabilizzare il Paese persiano.

Mentre Londra continuava il suo sostegno diretto e indiretto alla mafia sostenuta dall’Occidente, l’Iran ha convocato l’inviato britannico altre quattro volte, citando le dichiarazioni ficcanaso del Regno Unito, le sue “sanzioni arbitrarie” contro la Repubblica islamica, il suo fallimento nell’impedire un attacco di un gruppo violento contro l’ambasciata iraniana nella capitale del Regno Unito, e le sue continue ingerenze e nuove sanzioni contro Teheran .

La gente ha sottolineato il ruolo chiave del Regno Unito nel fomentare rivolte e scioperi in Iran sui social media, con alcuni che suggeriscono più leggermente che il governo del Regno Unito potrebbe aver preso di mira il paese sbagliato.

“Per tre mesi, hanno incoraggiato, applaudito e pubblicato hashtag per scioperi nazionali [in Iran] da Londra e coperto minacce contro i sindacati”, ha scritto in un tweet Abdollah Ganyi, un importante giornalista iraniano.

Ma ora, ha detto Ganyi, lo sciopero dei lavoratori delle ambulanze ha costretto il governo britannico a chiedere rinforzi dell’esercito, mentre allo stesso tempo non è disposto a negoziare con i manifestanti. Il giornalista ha poi citato una poesia persiana che dice “Ciò che va torna” (chi semina raccoglie).

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago