Le massicce manifestazioni di protesta in Europa hanno dimostrato il fallimento delle politiche neoliberiste e guerrafondaie delle Élite di potere atlantiste

di Luciano Lago

Non si aspettavano una ribellione giovanile ma questa di fatto c’è stata ed ha contrassegnato la giornata di ieri, 24 di Ottobre ed ha dimostrato che la stragrande parte dei giovani e degli studenti non crede alla propaganda del sistema e non si lascia incantare dalle meraviglie del consumismo e del lusso ostentato.

Lo schieramento imponente di forze di polizia e militari ha evitato che le proteste si trasformassero in scontri di piazza come era già accaduto il sabato precedente ma il significato delle manifestazioni in Francia come in Italia, in Spagna e negli altri paesi dimostra che la propaganda del sistema neoliberista che illude i giovani e li sottomette ai miti fasulli del consumismo e della società tecnologica e multiculturale non basta più di fronte al fallimento evidente, al disagio sociale ed alla assenza di prospettive. Le numerose bandiere Pro Palestina portate in piazza dimostrano che le falsificazioni propagandistiche sulle “guerre per la democrazia” e l’oscuramento dei crimini contro i popoli assoggettati dall’imperialismo hanno suscitato una ondata di indignazione che travalica le frontiere e supera gli sforzi del potere di nascondere i propri crimini.

In Italia si è aggiunto il blocco dei trasporti decretato dai camionisti in protesta per le condizioni di sfruttamento lavorativo e di difficoltà economica in cui il regime meloniano ha trascinato i lavoratori, non solo camionisti ma anche agricoltori, pescatori e proletariato urbano. Il costo della vita è divenuto insostenibile per gli strati popolari che non arrivano a fine mese. Questa gente oggi si rifiuta di pagare il contro della mala gestione e delle guerre favorite dalle politiche di asservimento alle centrali di potere sovranazionali. La gente oggi dice basta con lo sfruttamento e con la speculazione delle grandi multinazionali che hanno preso piede sui mercati espellendo le piccole imprese, i produttori locali, gli artigiani e quanti lavorano con il sudore della popria fronte.

camionisti in rivolta

Il segnale è stato mandato e saranno adesso i governi a dover fare fronte alla collera della gente esasperata dalle tante bugie e dalla propaganda del sistema.

Quando la collera del popolo sale, diventa incontenibile, questo insegna la storia.