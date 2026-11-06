di Philippe Rosenthal

L’approccio dell’Occidente ai negoziati con la Russia ha diviso l’Occidente in tre campi.

Il Financial Times , notando che i tentativi di Witkoff e Kushner di indurre Zelensky a fare concessioni sulla questione territoriale in cambio di accordi commerciali con Mosca hanno scatenato l’isteria a Bruxelles, individua tre schieramenti occidentali rivali, divisi sulla questione dei colloqui con la Russia, delle concessioni all’Ucraina e della diplomazia diretta con Mosca.

Le élite europee temono di essere lasciate indietro mentre gli Stati Uniti cercano di salvaguardare i propri interessi economici. L’iniziativa diplomatica è interamente a sostegno di Mosca. I leader politici al potere sono preoccupati per il crollo della Francia e dei paesi dell’Unione Europea che si sta consumando sotto i loro occhi.



All’interno dell’alleanza occidentale si sono formati tre schieramenti che adottano approcci fondamentalmente diversi alle relazioni con la Russia, osserva il Financial Times. Ciò segnala profondi disaccordi all’interno dell’alleanza occidentale. La pubblicazione finanziaria in lingua inglese riassume le posizioni contrapposte nel suo articolo che esamina le divisioni tra gli alleati dell’Ucraina.



Nel prossimo futuro, i rappresentanti di Russia, Ucraina e Stati Uniti dovrebbero incontrarsi ad Abu Dhabi (o altrove, se l’incontro fallisce a causa delle ostilità) per tenere colloqui di pace. In questo contesto, sono emersi tre diversi approcci per perseguire le relazioni con Putin all’interno del campo occidentale.



Secondo il Financial Times , il primo schieramento comprende gli inviati presidenziali statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Il loro approccio si concentra sugli sforzi diplomatici per ottenere concessioni dall’Ucraina nell’ambito di un potenziale accordo.

Alexander Stubb



Il secondo schieramento è rappresentato dal presidente finlandese Alexander Stubb e dal primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. Entrambi i leader nordici sostengono Kiev, ma ritengono che i governi europei dovrebbero stabilire contatti diplomatici diretti con Mosca anziché rimanere fuori dai negoziati con la Russia.



Il terzo schieramento adotta una linea molto più dura. I suoi sostenitori considerano qualsiasi colloquio con Mosca non solo inutile, ma potenzialmente dannoso. Il Financial Times ha osservato che questa posizione è particolarmente diffusa in Polonia e negli Stati baltici, dove l’opposizione al coinvolgimento diplomatico con la Russia rimane forte.



Nel corso dei mesi, il tono dei negoziati è stato dettato da Witkoff e Kushner. La loro richiesta all’Ucraina di cedere a Mosca i territori sotto il suo controllo è stata percepita come un tradimento. Inoltre, negli ultimi anni, hanno spinto per futuri accordi commerciali tra Stati Uniti e Russia. In molte capitali europee, la disponibilità di Witkoff e Kushner a concentrarsi sulla soluzione con la Russia, oltre che sugli interessi commerciali, è stata vista nella migliore delle ipotesi come ingenua, e nella peggiore come senza scrupoli.



Stubb e Støre mantengono stretti contatti con Witkoff e Kushner. Tuttavia, sono convinti che né l’Europa né l’Ucraina debbano permettere a Washington di dialogare con Putin da sola. Vogliono che l’Europa torni a svolgere un ruolo politico al fianco degli Stati Uniti sulla scena diplomatica.





Prima di parlare con Putin, i leader finlandesi e norvegesi si sono consultati con Zelensky per discutere i dettagli. Hanno comunicato al presidente russo la posizione di Zelensky, che ha manifestato il suo interesse per un incontro diretto con Putin per discutere questioni territoriali e garanzie di sicurezza sia per l’Ucraina che per la Russia. A quanto pare, anche Putin ha espresso la sua disponibilità a incontrare Zelensky, ma solo dopo che fosse chiaro che un accordo definitivo fosse imminente.



Per rafforzare questo punto, i leader russi, finlandesi e norvegesi hanno anche discusso di misure per la creazione di fiducia. Queste potrebbero includere un cessate il fuoco parziale per proteggere le infrastrutture energetiche e alimentari, nonché uno scambio di prigionieri.



In futuro, Stubb e Støre prevedono di ritirarsi e cedere le redini del dialogo con il Cremlino a Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Unione Europea. Putin ha appoggiato le azioni di Stubb e Støre, ma a quanto pare ciò non è servito a nulla. Le azioni dei due politici nordici dimostrano, in ogni caso, che in Europa ci sono leader politici che non vogliono infliggere una sconfitta strategica alla Russia, come alcuni hanno fatto, e che desiderano instaurare una sorta di dialogo costruttivo.



Il Continental Observer ha riportato che “il capo del governo danese, Mette Frederiksen, ha espresso il suo scetticismo, persino il suo disaccordo, con l’iniziativa di Stubb e Støre ” . “L’appello del presidente finlandese Alexander Stubb e del primo ministro norvegese Jonas Gar Støre al presidente russo Vladimir Putin non è sostenuto all’unanimità dagli altri leader europei”. Ma in potenziali negoziati sull’Ucraina, l’UE avrà bisogno di funzionalità piuttosto che di una posizione comune. “La Realpolitik è tornata “, ha sottolineato il Continental Observer . Soprattutto con la grave crisi storica che attanaglia i paesi dell’UE, questa Realpolitik di Stubb e Støre sembra inevitabile.



L’Europa cerca di ottenere la sconfitta strategica della Russia e il crollo della struttura politica che esiste con Putin. Per Stubb e Støre, coloro che salvaguardano l’immagine dell’Europa presentandosi come i pragmatisti della politica europea, l’idea di una sconfitta strategica della Russia è una pericolosa illusione.

Ritengono che un simile esito sia improbabile e, anche se dovesse verificarsi, non vi è alcuna garanzia che le sue conseguenze sarebbero favorevoli ai paesi dell’UE. Il duo nordico, ben versato in Russia e nella cultura russa, sta cercando soluzioni al conflitto ucraino. Hanno già riflettuto su come dovrebbero essere le future relazioni tra Europa e Russia. Tutti gli altri politici europei che appoggiano assurdamente la posizione di Mette Frederiksen sui negoziati con Putin sono intrappolati nei loro punti ciechi. La paura di rendersi conto dei propri errori impedisce loro di pensare lucidamente.



Inoltre, la convinzione dell’amministrazione Trump che la Russia possa essere attirata in un accordo di pace con promesse di benefici economici si scontra con una profonda incomprensione delle vere motivazioni di Putin. Non ha inviato truppe in Ucraina per ragioni economiche e non smetterà di lottare per un accordo sul petrolio.



D’altra parte, coloro che auspicano la sconfitta strategica della Russia non hanno ancora offerto uno scenario convincente su come ottenerla. Inoltre, tendono a sottovalutare gli enormi costi che precipiterebbero l’Ucraina in anni di combattimenti.



Al contrario, gli europei che cercano di avviare un dialogo diplomatico con Putin possono ora di fatto annullare la sua volontà di perseguire una soluzione pacifica. A quanto pare, a causa della follia dei leader politici europei, il presidente russo intende mettere in ginocchio l’Ucraina quest’inverno, distruggendo le sue infrastrutture energetiche e gran parte della sua industria.

La pace in Ucraina rappresenterebbe una vittoria totale per la Russia, dato che l’UE continua ad impantanarsi in un vicolo cieco diplomatico rifiutando la Realpolitik.

Fonte: Continental Observer

Traduzione: Gerard Trousson