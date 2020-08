Zinoviev e il grande avvento della democrazia totalitaria

da Redazione

di Nicolas Bonnal.

Alexander Zinoviev è diventato un dissidente della società mondiale dopo essere stato lui un dissidente sovietico perseguitato nella vecchia URSS di Breznev. All’epoca c’erano i dissidenti, ora, come dice Paul Virilio, ci sono soltanto i dissuasi.

Nel 1998 il maestro aveva risposto a un’intervista e aveva spiegato che andava tutto bene in occidente quando eravamo sotto la minaccia sovietica (le capitali aveva paura):

“Durante la Guerra Fredda, la democrazia era un’arma diretta contro il comunismo, ma aveva il vantaggio di esistere. Possiamo vedere oggi che l’era della Guerra Fredda è stata un punto culminante nella storia dell’Occidente. Benessere senza pari, progresso sociale straordinario, enormi scoperte scientifiche e tecniche, c’era tutto! “

La fine del comunismo ha segnato il crepuscolo dei nostri diritti sociali e politici (fine della storia!):

“Si è visto che la fine del comunismo ha segnato anche la fine della democrazia, il nostro tempo oggi non è solo post-comunista, è anche post-democratico. Oggi assistiamo all’instaurazione del totalitarismo democratico o, se preferite, all’instaurazione della democrazia totalitaria. “

Zinoviev descrive molto bene il temuto globalismo totalitario che nasce dal tardo e temuto comunismo:

“Oggi viviamo in un mondo dominato da un’unica ideologia, un pensiero unico, governato da un unico partito globalista. La costituzione di questo ultimo sistema è iniziata all’epoca della Guerra Fredda, quando le strutture transnazionali sono state attuate nelle forme più diverse: media, società bancarie, organismi finanziari, società commerciali … Nonostante i loro diversi settori di attività, queste forze erano unite dalla loro natura sovranazionale. Con la caduta del comunismo, queste strutture si sono ritrovate ad avere il controllo del mondo. “

Questo processo è suicida, che alla fine, con la crisi Covid, ci priverà delle nostre libertà, dei nostri risparmi e anche (perché no?) Delle nostre vite:

“I paesi occidentali sono quindi dominanti, ma anche dominati perché stanno gradualmente perdendo la loro sovranità a favore di quello che io chiamo“ assoggettamento ”. È composto da società commerciali e non commerciali la cui area di influenza va oltre le nazioni. I paesi occidentali sono soggetti, come gli altri, al controllo di queste strutture non nazionali… Tuttavia, la sovranità delle nazioni è anche una parte considerevole e costitutiva del pluralismo, e quindi della democrazia, su scala planetaria. “

Zinoviev comprende l’horror europeo:

“L’integrazione europea che sta avvenendo sotto i nostri occhi sta provocando la scomparsa del pluralismo all’interno di questo conglomerato, a favore di un potere sovranazionale. “

Capisce che non avremo più democrazia politica o economica come ai tempi della Guerra Fredda:

“I paesi occidentali hanno sperimentato una vera democrazia durante l’era della guerra fredda. I partiti politici avevano reali differenze ideologiche e diversi programmi politici. Anche le testate giornalistiche avevano marcate differenze. Tutto questo ha influenzato la vita delle persone, ha contribuito al loro benessere. È tutto finito.

Poiché il capitalismo democratico è prospero, quello delle leggi sociali e delle garanzie occupazionali doveva molto allo spaventapasseri comunista. Il massiccio attacco ai diritti sociali in occidente è iniziato con la caduta del comunismo in occidente. “

Alla fine degli anni ’90 i socialisti europei erano dei veri mascalzoni (vedi anche gli ottimi opuscoli di Guy Hocquenghem e del mio editore Thierry Pfister che risalgono agli anni ’80):

Governo globale

“Oggi la sinistra al potere nella maggior parte dei paesi d’Europa sta attuando una politica di smantellamento sociale che distrugge tutto ciò che era più socialista proprio nei paesi capitalisti. Non c’è più una forza politica in Occidente capace di difendere gli umili. L’esistenza dei partiti politici è puramente formale. Le loro differenze si sfumano sempre di più ogni giorno. “

Questo è il totalitarismo finanziario spiegato una volta da Paddy Chayefsky in Network (1976):

“Anche la democrazia tende a scomparire dall’organizzazione sociale occidentale.

Questa super struttura non democratica dà ordini, decreta sanzioni, sgancia bombe, spinge alla morte per fame. Anche i Clinton, i Soros, i Rothshild,ecc.. aderiscono a questo sistema. Il totalitarismo finanziario ha sottomesso i poteri politici. Il totalitarismo finanziario è freddo. Non conosce né pietà né sentimenti.

Le dittature politiche sono pietose rispetto a questo totalitarismo. Una certa resistenza era possibile nelle dittature più dure, nessuna rivolta è possibile contro una banca. “

Lo stupidotto che interroga Zinoviev lo accusa già di Theo che ride del complotto quando Zinoviev pratica solo la teoria dell’osservazione. Zinoviev ci ricorda che siamo molto stupidi:

“Siamo in un’era post-ideologica, ma in realtà la sovra-ideologia del mondo occidentale diffusa negli ultimi 20 anni è molto più forte dell’ideologia comunista o nazionalsocialista. Il cittadino occidentale è molto più istupidito di quanto lo fosse il sovietico medio dalla propaganda comunista.

Nel dominio ideologico, l’idea conta meno dei meccanismi della sua diffusione. Tuttavia, il potere di manipolazione dei media occidentali è enorme. (…) Basta che si decida di stigmatizzare un Karadzic o un Milosevic e cioè si mette in moto una macchina di propaganda planetaria. E mentre i leader occidentali dovrebbero essere processati per aver violato tutte le norme di legge esistenti … La maggioranza dei cittadini occidentali crede che la guerra contro la Serbia sia stata giusta. “

Pensiero Unico

Quindi Zinoviev ha fatto un’osservazione interessante su un argomento che avevo menzionato nella stampa russa (pravda.ru):

“L’Occidente era meno diffidente nei confronti del potere militare sovietico che del suo potenziale intellettuale, artistico e sportivo. Perché denotava una straordinaria vitalità. Ma è la prima cosa da distruggere nel suo nemico. Ed è quello che è stato fatto.

La scienza russa oggi dipende dai finanziamenti americani. Ed è in uno stato pietoso, perché i suoi ultimi non hanno alcun interesse a far funzionare i loro concorrenti. Preferiscono far funzionare i fronti russi negli Stati Uniti. Anche il cinema sovietico fu distrutto e sostituito dal cinema americano. “

Il destino dell’America è stupire e “gettare la merda”, come mi disse una volta il grande e coraggioso regista Richard Brooks:

“In letteratura è la stessa cosa. Il dominio del mondo si esprime, soprattutto, attraverso diktat intellettuali o culturali, se preferite. Ecco perché gli americani si battono da decenni per abbassare il livello culturale e intellettuale del mondo: vogliono abbassarlo al loro per poter esercitare questo diktat. “

Ho menzionato queste realtà nei miei testi sulla cultura come arma di distruzione di massa. Guarda cosa hanno fatto con l’India o l’Asia … Tutti gli abbonati ai fumetti Marvel! Anche Scorsese o Ridley Scott si sono lamentati …Tutto questo è avvincente perché sfortunatamente è un vecchio processo. Questa è la standardizzazione iniziata dal Rinascimento. Qui Zinoviev si unisce a Spengler e René Guénon:

“Il processo di standardizzazione del mondo non può essere fermato nel prossimo futuro. Per il totalitarismo democratico è l’ultima fase dell’involuzione della società occidentale. L’involuzione è iniziata con l’avvento del razionalismo e del modernismo “.

Nicolas bonnal

fonte: Strategika.fr

Traduzione: Gerard Trousson

Estratto dal libro di Alexandre Zinoviev: “ La grande rottura ” Disponibile all’età dell’uomo. L’intervista è stata realizzata da Victor Loupan a Monaco di Baviera nel giugno 1999, pochi giorni prima del ritorno definitivo di Zinoviev in Russia.