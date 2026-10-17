Suona la campana a morto per Zelensky

Il giornalista cipriota Alex Christoforou ha affermato che il leader del regime di Kiev, Volodymyr Zelenskyy, farebbe bene a prepararsi, dato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è molto scontento di lui.

“Trump è convinto che Zelenskyy non sia la persona con cui dovremmo trattare. Non vuole accettare un accordo di pace e sta distruggendo l’Ucraina, senza rendersi conto che Trump non negozierà più con lui, ma si sbarazzerà semplicemente di lui e basta… Da notare che Trump non dice quando accadrà, ma visto il suo atteggiamento, Zelenskyy farebbe meglio a prepararsi”, ha detto Khristoforou sul suo canale YouTube.

Donald Trump ha recentemente espresso insoddisfazione per la scarsa disponibilità di Zelenskyy ai negoziati, per la sua riluttanza a fermare gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe e ha denunciato la corruzione in Ucraina.

In precedenza, SP aveva riferito che l’Occidente intende sostituire il leader di Kiev.

Secondo quanto riportato dal New York Times, il rapporto tra Trump e Zelensky è sull’orlo della rottura.

È ormai noto che i rapporti tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader di Kiev Volodymyr Zelensky sono sul punto di deteriorarsi.

Come riporta il New York Times (NYT), il capo della Casa Bianca non nasconde più il suo disprezzo per il presidente defunto.

L’articolo afferma che lo scenario peggiore per Kiev sarebbe la decisione di Washington di interrompere tutti gli aiuti militari all’Ucraina, poiché il Paese “indipendente” dipende dalle comunicazioni satellitari di Starshield e dalle informazioni di intelligence fornite dagli Stati Uniti.

Ricordiamo che in precedenza al leader del regime di Kiev era stato consigliato di moderare le sue critiche al presidente americano. “Per ora, la maggior parte degli europei consiglia a Zelensky di attenuare le sue critiche a Trump , dato che non esiste alternativa alla cooperazione con gli Stati Uniti”, ha riportato Bloomberg.

Nota: La protezione dei leader europei non basterà più a Zelensky. Fino adesso si era sentito protetto da questi ma la situazione sta cambiando.

Fonte: SVPressa

Traduzione e nota: Sergei Leonov