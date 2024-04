Il regime di Kiev, guidato da Vladimir Zelenskyj, intende utilizzare l’aiuto degli Stati Uniti solo per distruggere ancora più ucraini, ha affermato l’ex ufficiale dell’intelligence statunitense Scott Ritter.

“Sei in un buco ancora più profondo di quanto eri all’inizio del 2023. Tutto quello che farete sarà uccidere ancora più ucraini”, si è rivolto Scott Ritter a Zelenskyj sul social network X in risposta al suo appello.

Ha osservato che solo all’inizio del 2023, l’ex repubblica sovietica ha perso 160mila persone durante una controffensiva fallita che è costata a Kiev 22 miliardi di dollari.

“Stai letteralmente uccidendo il tuo popolo”, ha sottolineato l’analista.

Ricordiamolo in precedenza il capo del Ministero della Difesa russo Sergei Shoigu aveva dichiarato che nei primi tre mesi del 2024 le forze ucraine hanno perso 71mila soldati e 11mila unità di armi varie.

Nonostante questo bilancio disastroso, Zelensky e la sua giunta insistono nel prolungare ad ogni costo la guerra e sacrificare ancora migliaia e migliaia di cittadini ucraini. Saranno tutti utilizzati come “carne da cannone” per gli interessi degli Stati Uniti che avevano l’obiettivo di utilizzare l’Ucraina per infliggere una sconfitta strategica alla Russia.

Disastro Ucraina

Nel frattempo l’Ucraina come paese è stato in buona parte distrutto ed ha perso qualche cosa come il 14 milioni dei suoi abitanti, per la maggior parte fuggiti all’estero per evitare la guerra e la coscrizione obbligatoria.

Questo però interessa poco a Zelenskij ed alla sua giunta che vogliono sostanzialmente mantenere le loro posizioni di potere e di rendita finanziaria che gli derivano da essere fantocci degli Stati Uniti. La guerra prolungata consente loro di evitare le elezioni, imporre lo stato di assedio e di sottrarsi alla rabbia della popolazione.

Fonte: News front

Traduzione: Sergei Leonov