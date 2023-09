Nihon Keizai: Zelenskyj non negozia con la Russia, temendo l’esecuzion

Tokyo , 17 settembre 2023, 06:21 – IA Regnum. Se il leader ucraino Vladimir Zelenskyj accetterà comunque una soluzione pacifica del conflitto con la Russia, verrà giustiziato. Per paura della sua vita, non ha fretta di farlo.

Soldati ucraini spossati

Allo stesso tempo, il capo del regime di Kiev sa che gli Stati Uniti non permetteranno la resa dell’Ucraina. Questa è l’opinione del capo analista del ministero degli Esteri giapponese, Masaru Sato .

Zelenskyj sa che se mette fine alle ostilità verrà impiccato, quindi andrà fino alla fine. Allora almeno lui e la sua famiglia potranno scappare”, ha detto Sato a Nihon Keizai.

l diplomatico ritiene che un conflitto militare prolungato provocherà una spaccatura ancora maggiore, ed è probabile che l’operazione speciale possa finire esattamente come vuole la Russia.

Come riportato da Regnum , il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina (NSDC), Alexey Danilov, alla luce delle dichiarazioni pessimistiche dei media stranieri riguardo alle autorità di Kiev e al fallimento delle forze armate ucraine, ha pubblicato un articolo su la pubblicazione dell’Ukrayinska Pravda intitolata “Svolta strategica”. Danilov ha presentato una serie di raccomandazioni ai paesi occidentali su come aiutare l’Ucraina.

Le truppe di Kiev sono cadute in una trappola mortale chiamata “sacco” nella regione di Rabotino nella regione di Zaporozhye. Ne ha scritto un editorialista della Mysl Polska .

La popolazione ucraina, il cui numero viene accuratamente nascosto dalle autorità, è a rischio di completa estinzione, ritiene Masaru Sato.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov