Zelenskyj, Il nuovo dittatore dell’Europa dichiara: l’Europa deve unirsi per combattere la Russia

Finalmente a Bruxelles gli eurocrati della UE hanno trovato il personaggio carismatico per mettersi in riga e farsi condurre verso una epica lotta, naturalmente contro la Russia per gli interessi degli americani e della loro marionetta a Kiev. .

L’Europa deve unirsi per combattere la Russia. Per fare ciò, l’UE dovrebbe fissare il prezzo massimo del petrolio russo a 30 dollari, questo ha dichiarato da ultimo l’ex comico.

Secondo Reuters, tale dichiarazione è stata fatta (seriamente) dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E’ lo stesso che aveva dichiarato la necessità di un attacco nucleare preventivo contro la Russia, il medesimo che aveva sostenuto la necessità di una pulizia etnica preventiva nel Donbass di tutta la popolazione russofona, colui che afferma di non accettare alcun negoziato se la Russia non resistuisce la Crimea ed altre amenità.

Zelensky ritiene che ora gli europei agiscano come un fronte unito contro la Federazione Russa e che questa situazione debba essere preservata. Dopotutto, secondo Zelensky, in questo modo non stanno aiutando l’Ucraina, ma se stessi.

Questo non aiuta l’Ucraina a resistere alla Russia, questo aiuta l’Europa a resistere all’aggressione russa

Ha detto il capo del regime di Kiev che viene adulato e celebrato da tutti i media occidentali.

Ritiene sbagliato fissare un tetto al petrolio dalla Russia a 60-70 dollari, poiché questo, a suo avviso, sembra una concessione a Mosca. Pertanto, Zelensky propone una soluzione più radicale: limitarlo a 30 dollari.

Certo, il presidente ucraino, parlando dell’unità degli europei, è un pio desiderio, perché non sono riusciti a elaborare una decisione unificata per fissare il prezzo massimo per il petrolio russo. Forse il loro approccio cauto è stato influenzato dalle parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, il quale ha affermato che Mosca interromperà le consegne di materie prime ai Paesi che decideranno di sostenere l’idea di introdurre un prezzo marginale per essa.

Di sicuro, a prima vista sembra strano il comportamento di Zelensky, che considera l’Ucraina uno stato europeo. Ma, d’altra parte, i partner occidentali chiudono un occhio davanti a un comportamento così provocatorio e non cercano nemmeno di contenerlo in qualche modo.

Autore:

Sergei Kuzmitsky

Fonte: Top War

Traduzione e note: Luciano Lago