Zelenskyj ha deciso di fare lo scemo fino alla fine delle elezioni americane

da Redazione

di Alexander Zubchenko

Nell’ufficio del presidente Zelensky, in una riunione a porte chiuse, hanno deciso di non fare movimenti bruschi fino alla fine delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti

Non è ancora chiaro chi vincerà in America: Trump o Biden. Ma qualsiasi risultato delle elezioni americane avrà un impatto decisivo sull’Ucraina con il suo status di colonia americano-europea.

Pertanto, fino a novembre non ci saranno progressi nel processo di Minsk (accordi di pace), che in realtà è bloccato. Per imitare alcuni “cambiamenti” nei negoziati di pace, il capo dell’ufficio, Andrei Yermak, ha proposto di organizzare uno “spettacolo”. Questo creerà l’apparenza di un “progresso”.

I ruoli sono stati assegnati come segue. Il nuovo capo della delegazione ucraina al Gruppo di contatto trilaterale, Leonid Kravchuk, e il suo primo vice, Vitold Fokin, stanno recitando il ruolo di “tifo”. Danno voce agli “ultimatum del Cremlino”, parlano della necessità di concedere uno status speciale alle regioni di Donetsk e Lugansk.

Tutti gli altri stanno sollevando l ‘”ondata di informazioni” con grida di “zrada” e “aggressione informativa del Cremlino”. Ad esempio, tutti hanno reagito alla dichiarazione di Fokin sullo status speciale del Donbass e l’amnistia per i combattenti: dal capo dell’ufficio del presidente, Yermak, e dal ministro degli Interni Avakov, per finire con il blogger più inquietante – “pagnotta di pistola”.

Una tecnica così semplice consente di creare l’illusione di alcuni processi globali che si svolgono nel formato dei colloqui di Minsk. Ad esempio, il giornalista filoamericano Sergei Garmash (finanziato dall’ambasciata degli Stati Uniti), incluso in particolare nella delegazione ucraina, ha suggerito di lasciare del tutto il processo di Minsk.

Secondo lui, la concessione di uno status speciale al Donbass porterà alla frammentazione dell’Ucraina e trasformerà la regione in un “ghetto filo-russo”. Quindi, senza alcun dubbio, seguirò la dichiarazione sulla necessità di “proseguire i negoziati, ma solo dal punto di vista degli interessi dello Stato ucraino indipendente”.

Mike Pompeo con Zelensky



Kravchuk e Fokin descrivono la loro “disponibilità” al compromesso, Garmash, il ministro degli Esteri Kuleba e il vice primo ministro per la reintegrazione dei “territori occupati” costantemente “smascherano la zrada” (tradimento). Quando gli Stati Uniti sceglieranno un presidente, sarà possibile o abbandonare il formato di Minsk o, al contrario, entrarvi nei termini previsti negli accordi.

Fonte: New Front

Traduzione: Sergei Leonov