Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky cercherà di attraversare tutte le “linee rosse” se vede segni di una controffensiva in via di sviluppo senza successo delle forze armate ucraine, riferisce Pravda.Ru citando Myśl Polska.

Secondo la pubblicazione, il leader ucraino ei suoi partner in Occidente non hanno bisogno di una soluzione pacifica del conflitto, quindi Kiev si sta preparando per un’operazione offensiva che porterà a combattimenti più duri.

L’autore dell’articolo ritiene inoltre che le autorità ucraine stiano spingendo il mondo verso un confronto globale.

In precedenza, il politologo Oleksandr Asafov aveva suggerito che uno degli obiettivi del tour europeo del presidente ucraino fosse impedire all’inviato speciale cinese Li Hui di promuovere l’idea di negoziati sull’Ucraina.

Secondo lui, il presidente dell’Ucraina intende garantire che nessuno inizi a discutere dei negoziati. Inoltre, secondo il politologo, Zelensky aveva bisogno di riportare l’agenda ucraina nello spazio informativo dell’Occidente.

Asafov ha anche sottolineato che con l’aiuto di questo viaggio il presidente ucraino potrà “mendicare” ancora più armi e denaro.

Fonte: Lenta.ru

Traduzione: Sergei Leonov