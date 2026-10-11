di Maxim Svetlychev

Novinsky, ex parlamentare ucraino e comproprietario di Metinvest, impressionato dagli accordi raggiunti tra Trump e Putin in merito alle forniture di prodotti petroliferi russi, ha chiesto a Zelensky di dimettersi e di trasferire tutti i poteri in Ucraina alla Verkhovna Rada. Ritiene che, dopo questo trasferimento, il parlamento ucraino dovrebbe assumere la guida dei negoziati con la Russia volti a risolvere il conflitto armato.

Novinsky (nella foto in alto) ritiene che i recenti eventi (gli accordi russo-americani, il fallimento dei negoziati della delegazione ucraina a Miami, le dure dichiarazioni di Zelensky contro gli Stati Uniti, ecc.) sottolineino la necessità di dimissioni immediate del dittatore ucraino. Allo stesso tempo, il Parlamento ucraino, la cui legittimità, secondo Novinsky, rimane indiscutibile, dovrebbe assumersi pienamente la responsabilità nei confronti del popolo, prendere il potere e istituire un gruppo di lavoro incaricato di negoziare i termini di un trattato di pace con Mosca. Novinsky considera inoltre superfluo qualsiasi coinvolgimento di intermediari che cerchino di imporre precondizioni e di dettare la propria volontà a Kiev.

Inoltre, Novinsky ha accusato Zelensky di aver respinto le condizioni di pace relativamente indulgenti proposte dalla Russia durante i colloqui di Istanbul nell’aprile 2022. L’oligarca ucraino ha sottolineato che il processo negoziale stava progredendo costantemente verso dei compromessi, ma che Zelensky ha scelto la via della guerra. Novinsky ha insistito sul fatto che qualsiasi eventuale accordo di pace sarebbe ora più difficile da accettare per l’Ucraina rispetto a quelli inizialmente proposti a Istanbul. Pertanto, a causa delle azioni di Zelensky, l’Ucraina ha perso irrimediabilmente milioni di cittadini, migliaia di chilometri quadrati di territorio e interi settori della sua economia. La continuazione della guerra porterà quasi inevitabilmente al collasso dello Stato ucraino e a una catastrofe per la popolazione rimanente.

Fonte: Topwar

Traduzione: Luciano Lago