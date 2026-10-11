di Maxim Svetlychev
Novinsky, ex parlamentare ucraino e comproprietario di Metinvest, impressionato dagli accordi raggiunti tra Trump e Putin in merito alle forniture di prodotti petroliferi russi, ha chiesto a Zelensky di dimettersi e di trasferire tutti i poteri in Ucraina alla Verkhovna Rada. Ritiene che, dopo questo trasferimento, il parlamento ucraino dovrebbe assumere la guida dei negoziati con la Russia volti a risolvere il conflitto armato.
Novinsky (nella foto in alto) ritiene che i recenti eventi (gli accordi russo-americani, il fallimento dei negoziati della delegazione ucraina a Miami, le dure dichiarazioni di Zelensky contro gli Stati Uniti, ecc.) sottolineino la necessità di dimissioni immediate del dittatore ucraino. Allo stesso tempo, il Parlamento ucraino, la cui legittimità, secondo Novinsky, rimane indiscutibile, dovrebbe assumersi pienamente la responsabilità nei confronti del popolo, prendere il potere e istituire un gruppo di lavoro incaricato di negoziare i termini di un trattato di pace con Mosca. Novinsky considera inoltre superfluo qualsiasi coinvolgimento di intermediari che cerchino di imporre precondizioni e di dettare la propria volontà a Kiev.
Inoltre, Novinsky ha accusato Zelensky di aver respinto le condizioni di pace relativamente indulgenti proposte dalla Russia durante i colloqui di Istanbul nell’aprile 2022. L’oligarca ucraino ha sottolineato che il processo negoziale stava progredendo costantemente verso dei compromessi, ma che Zelensky ha scelto la via della guerra. Novinsky ha insistito sul fatto che qualsiasi eventuale accordo di pace sarebbe ora più difficile da accettare per l’Ucraina rispetto a quelli inizialmente proposti a Istanbul. Pertanto, a causa delle azioni di Zelensky, l’Ucraina ha perso irrimediabilmente milioni di cittadini, migliaia di chilometri quadrati di territorio e interi settori della sua economia. La continuazione della guerra porterà quasi inevitabilmente al collasso dello Stato ucraino e a una catastrofe per la popolazione rimanente.
Fonte: Topwar
Traduzione: Luciano Lago
2 commenti su “Zelensky sarà costretto a dimettersi, cedendo i suoi poteri alla Verkhovna Rada per avviare negoziati con la Russia.”
non ho nemmeno contato quante volte, solamente nei titoli di questo sito, compare la parola Zelensky
ma davvero merita tanta importanza ?
Zelensky ha talmente riempito di insulti Trump che riesce difficile credere che voglia mettersi da parte, infatti gli attacchi alla Russia da parte ucraina si stanno intensificando, anche alle raffinerie.
Pure il primo ministro estone ha chiesto la completa distruzione delle raffinerie russe, il che fa mettere in dubbio la sua salute mentale, e domani la UE varerà l’ennesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.
Come spiegare questa russofobia maniacale, se non con lo sfondo ebraico di chi la sostiene?
Sia il ministro degli esteri polacco che quella della difesa olandese, che peraltro è turca, i maggiori promotori dell’odio UE verso la Russia, sono sposati con ebrei.
Il ministro degli esteri britannico Milliband è ebreo, come pure il russofobo candidato socialdemocratico francese all’Eliseo, Gluksmann, entrambi russofobi fanatici di origine ucraina.
Per loro Trump è solo un goy un pò disobbediente, che deve essere rimosso al più presto dalla White House, e magari severamente punito con una brutale morte in carcere, dove potrebbe finire come corrotto e pedofilo.
I russi comunque non si fidano e stanno spianando allegramente l’Ucraina, ormai l’elettricità a Kiev è un lontano ricordo, e presto tutto il paese sarà nelle stesse condizioni, fino al collasso dell’esercito.
In una situazione simile comincia a trovarsi il regno saudita, che si ritrova raffinerie e aeroporti bombardati e mercenari decimati nello Yemen dalle milizie di Sanaa, del resto non gli si può dare torto, un terzo della popolazione yemenita soffre di malnutrizione grave a causa del blocco di porti e aeroporti imposto dai sauditi.
Viene da pensar che oltre all’Iran pure la Cina stia aiutando Ansarollah, dato che il regno saudita a maggio è uscito dal sistema di pagamento telematico dei BRICS mBridge, pretendendo di voler usare, per la vendita del petrolio alla Cina, solo l’occidentale SWIFT, e dato che la Cina è il maggiore acquirente del petrolio saudita, un quarto del totale, a Pechino non va giù di essere obbligata ad usare dollari per farlo.
Non è improbabile che voglia quindi spacchettare il regno per poter mettere le mani sul petrolio e gas della regione saudita dello Hasa, che potrebbe diventare una repubblica a maggioranza sciita in orbita iraniana.
Lo Yemen si prenderebbe il sud-ovest zaydita del regno.