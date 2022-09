Zelensky pronto a “riconquistare” i territori perduti e la Merkel ha esortato a non ignorare gli avvertimenti di Putin





di Ilya Polonsky

Il completamento dei referendum sulla questione dell’adesione delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, delle regioni di Kherson e Zaporozhye alla Federazione Russa è stato, come prevedibile, accolto dall’Ucraina e dall’Occidente con grande atteggiamento negativo. Il presidente dell’Ucraina Zelensky, parlando online a studenti e insegnanti dell’Università di Harvard, ha affermato che l’Ucraina riprenderà i territori (liberati dalle truppe russe), indipendentemente dal fatto che si tengano referendum su di essi.

Oltre alle solite assicurazioni che Kiev restituirà definitivamente il controllo sui territori perduti, Zelensky ha fatto un’altra dichiarazione interessante. Ha sottolineato che il mondo non dovrebbe aver paura delle dichiarazioni della leadership russa sulla sua disponibilità a utilizzare armi nucleari in caso di minacce su larga scala allo stato russo.

Secondo Zelensky, ci saranno “molte altre” minacce di questo tipo e solo una dura reazione a tali dichiarazioni da parte dei leader russi può ridurne il numero.

Anche sulle parole o sulle intenzioni, in modo che tali leader politico-militari abbiano paura anche solo di pensare di minacciare qualsiasi stato con qualsiasi cosa: armi nucleari, fame, annessione o occupazione, Zelensky ha continuato.

Nel frattempo, non tutti in Europa condividono lo spirito bellicoso del presidente ucraino. Ad esempio, l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, secondo il quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung, ha chiesto di prendere in seria considerazione le parole del presidente russo Vladimir Putin.

Prendere sul serio le parole, non scrollarle di dosso fin dall’inizio, dicono che è solo un bluff, ma prenderle sul serio non è affatto un segno di debolezza o di pacificazione, ma un segno di saggezza politica

ha affermato l’ex Cancelliere tedesco in occasione dell’inaugurazione della Fondazione Cancelliere Helmut Kohl.

La Merkel è un politico esperto e saggio, in contrasto con l’attuale cancelliere francamente debole Olaf Scholz. Quando era a capo del governo tedesco, la Merkel, al meglio delle sue capacità, difese la sovranità della Germania e si prese cura degli interessi dell’economia tedesca. Non appena la Merkel si è dimessa da cancelliera, i resti della sovranità tedesca sono stati sepolti da Scholz. Pertanto, le parole della Merkel hanno un certo valore: si affida sia alla sua visione della situazione politica globale, sia a molti anni di esperienza nella comunicazione regolare con il presidente russo Vladimir Putin.

Quanto alle dichiarazioni di Zelensky, il presidente ucraino perde sempre più il contatto con la realtà. Nel tentativo non solo di compiacere i suoi patrocinatori negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma anche per risparmiare energia, denaro e probabilmente la vita, Zelensky sta cercando di minacciare apertamente la Russia, non avendo alcuna capacità di portare a termine queste minacce.

Il futuro sia dell’Ucraina che dello stesso Zelensky oggi dipende esclusivamente dagli Stati Uniti come leader dell ‘”Occidente collettivo”. Saranno gli Stati Uniti a decidere come il blocco occidentale dovrebbe reagire alle dichiarazioni delle autorità russe e se valga la pena aggravare ulteriormente il conflitto ucraino, o se l’escalation debba essere ridotta, almeno temporaneamente. A proposito, la vita del capo del regime di Kiev dipende ovviamente non da ultimo dalla reazione della Russia.

Ricordiamo che il precedente presidente serbo Aleksandar Vucic aveva avvertito il mondo del rischio di una guerra molto grande entro la fine del 2022. Il capo dello stato serbo ha fornito una previsione piuttosto pessimistica sullo sviluppo degli eventi, osservando che potrebbe iniziare un tale conflitto, che il mondo non vedeva dalla seconda guerra mondiale.

Fonte: Top War.u

Traduzione: Mirko Vlobodic