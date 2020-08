Zelensky (presidente dell’Ucraina) sostiene il terrorismo di stato – Come reagirà la Russia

da Redazione





Vladimir Kornilov

Le ultime operazioni sovversive dei servizi di sicurezza ucraini ci fanno pensare a risposte adeguate, perché stanno diventando sempre più aggressive e sfacciate. Se in passato l’Ucraina ha commesso atti di terrorismo e sabotaggio su terre che ancora sostiene che siano sue (Donbass e Crimea), questa volta un tentato rapimento di un ex comandante di la DPR (Repubblica popolare di Donetsk) nella regione di Mosca mostra che Kiev sta entrando in una nuova fase di lotta sovversiva, che non ha confini e nemmeno regole non scritte.

Inoltre, il comportamento del presidente ucraino testimonia che lo stesso Zelensky ha adottato una politica di sostegno al terrorismo di stato.

La stessa Kiev, ovviamente, nega qualsiasi coinvolgimento nel tentativo di rapimento sventato da parte dell’FSB. C’è, tuttavia, una grande ambiguità. Pertanto, la SBU(Servizio di Sicurezza ) ha definito la notizia un “falso propagandistico russo ordinario”, anche se ha immediatamente ammesso che funziona “quotidianamente” per perseguire penalmente coloro che hanno combattuto a fianco delle repubbliche del Donbass. Insomma, è come se avessero contestato e confermato allo stesso tempo.

Gli eventi recenti hanno dimostrato che le smentite da parte dei servizi di sicurezza ucraini non valgono un centesimo. Come promemoria, poche settimane fa, il parlamentare ucraino Andrei Derkatch ha mostrato al mondo una registrazione audio dell’agosto 2016, dove le voci di Joe Biden, allora Vicepresidente degli Stati Uniti, e di Petro Poroshenko, presidente dell’Ucraina. Su queste registrazioni, il leader americano rimprovera al suo subordinato la sua arroganza, mentre i servizi di sicurezza ucraini hanno corso il rischio di un’operazione di sabotaggio in Crimea , sebbene i loro colleghi americani abbiano chiesto loro di porvi fine.

E Poroshenko riconosce pienamente il coinvolgimento dei suoi ufficiali dell’intelligence militare in questo sabotaggio, che ha anche provocato la morte di militari russi.

La pubblicazione di questi nastri conferma che tutto ciò che i servizi di sicurezza ei media russi hanno detto all’epoca era la pura verità e che i funzionari di Kiev mentivano dall’inizio alla fine. A questo proposito, vorremmo anche ricordare che l’ambasciatore americano Geoffrey Pyatt, i principali media occidentali, e anche l’organo ufficiale dell’Unione europea, che pretende di lottare contro la “disinformazione russa”, hanno preso parte attiva alla diffusione di false notizie su questo sabotaggio. Nessuno di loro ha nemmeno cercato di scusarsi per le accuse contro la Russia allora, dopo una conferma così convincente dei fatti che hanno confutato.

Alexander Zakharchenko, assassinato dai terroristi ucraini nell’agosto del 2018

Va notato che non solo i politici e le personalità ucraine stesse non nascondono il coinvolgimento dei loro servizi di intelligence negli attacchi terroristici, ma esprimono persino il loro orgoglio in merito. Ricorda come, dopo l’assassinio del leader della DPR, Alexander Zakharchenko, i collaboratori del presidente dell’Ucraina si sono congratulati all’unanimità con tutti: Irina Guerashchenko ha pubblicato una foto con punti esclamativi e bicchieri di champagne, e Yuri Biriukov – un ritratto del generale Igor Lounev, comandante delle forze per le operazioni speciali del Ministero della Difesa ucraino.

Quest’ultimo, del resto, è ancora in questa posizione, anche se è stato uno dei due generali che non ha salutato il nuovo capo dell’Ucraina Volodymyr Zelensky durante la sua inaugurazione.

E nel caso delle recenti azioni dei servizi segreti di Kiev, che hanno attirato 32 cittadini russi nel territorio della Bielorussia , i funzionari ucraini non si stanno assolutamente nascondendo, ammettendo direttamente che si trattava di un’operazione speciale, che si stava preparando da molto tempo. Molti giornalisti e politici sono tormentati dai dettagli della pianificazione e del fallimento di questo sabotaggio , ammettendo che è stato coordinato nell’ufficio del presidente dell’Ucraina. Lo ha riconosciuto anche uno dei suoi partecipanti, Dmitri Gordon, che non molto tempo fa ha ammesso direttamente di svolgere le missioni conoscitive assegnategli dai servizi segreti.

SBU Servizio Sicurezza Ucraino

Di conseguenza, questo può anche essere visto come un riconoscimento semi-ufficiale della SBU. E Vassily Bourba, il capo della Direzione principale dell’intelligence (GUR) del ministero della Difesa ucraino, recentemente licenziato dal suo incarico e considerato la fonte della “fuga” di informazioni sull’incontro con Zelensky, che aveva negato questa informazione, così furbo che lo ha effettivamente confermato.

Non c’è dubbio che dietro la diffusione di questa versione sui media ucraini ci siano gli oppositori dell’attuale capo di gabinetto del presidente, Andrei Ermak, che lo accusano di tradimento della madrepatria. Pertanto, queste confessioni dovrebbero essere trattate con estrema cautela, separando la verità dalla finzione. Ad esempio, è improbabile che cittadini russi siano stati attirati in Bielorussia per intercettare un aereo civile Minsk – Istanbul. Potremmo ancora crederci, se non fosse per la miracolosa coincidenza di questa operazione con le elezioni bielorusse. Probabilmente, era principalmente destinato a seminare discordia nelle relazioni tra Russia e Bielorussia. E se i servizi segreti ucraini non lo sapessero davvero,

E non c’è dubbio che dietro un tentativo così sofisticato e complesso di attirare persone esperte fuori dalla Russia ci sia una terza parte. Basta riascoltare la conversazione tra Biden e Poroshenko sopra menzionata per capire che da allora nessuna operazione del genere avrebbe potuto avvenire senza che la SBU ei suoi colleghi militari fossero strettamente controllati dai loro “curatori”. occidentali.

Un’attivazione così brutale dei servizi di sicurezza ucraini, che hanno già compiuto azioni in profondità nel territorio della Russia, può solo causare preoccupazione e deve essere fermata. Per diversi anni hanno messo alla prova la pazienza di Mosca, sondando gradualmente il terreno per un limite oltre il quale inizierà una risposta più dura di una semplice “espressione di preoccupazione”. Se questo “sondaggio” non viene fermato da un’azione decisiva, le azioni sovversive diventeranno sempre più sfacciate.

Un esempio di questa sfacciataggine è il fatto che Zelenskyj ha recentemente nominato persone direttamente collegate al sabotaggio della Crimea del 2016 come capi del Servizio di intelligence straniera e del GUR.

Le stazioni televisive russe hanno già chiesto le misure più forti, compresi gli attacchi contro il quartier generale del GUR nella penisola di Rybalskyi con i missili Kalibr. Difficilmente possiamo essere d’accordo con questo. Innanzitutto, questa penisola si trova effettivamente nel centro di Kiev. E in secondo luogo, il GUR dirà grazie: le spie militari ucraine sognano da tempo di lasciare il loro quartier generale, che è in condizioni critiche, e chiedere di trasferirsi in un edificio più moderno.

Tuttavia, dobbiamo ammettere che la minaccia di espandere la geografia e la portata degli attacchi sovversivi ucraini ai cittadini e ai territori russi richiede una risposta più ferma rispetto alle sole risposte diplomatiche. Avrebbe dovuto essere chiaro a Kiev molto tempo fa che se il sabotaggio continua, Mosca non avrà altra scelta che rispondere agli attacchi con il metodo americano-israeliano (eliminazioni mirate).

In passato, la frase di Vladimir Putin sulle “gravi conseguenze per lo Stato ucraino”, pronunciata con tono pacato e implicito, è stata sufficiente a Kiev per porre fine ai tentativi di provocazione nel Donbass per un periodo di tempo. Zelenskyj, a quanto pare, deve ancora sentire questa frase.

Fonte: RIA Novosti

Traduzione : Sergei Leonov