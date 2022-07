Zelensky: l’Ucraina subisce gravissime perdite nel Donbass

Il presidente dell’Ucraina ammette per la prima volta che le sue truppe hanno subito gravissime perdite nella regione del Donbass (est) contro le forze russe.

Per la prima volta dall’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina a febbraio, Volodymyr Zelensky ha confessato che la situazione nelle Repubbliche popolari filo-russe del Donbas è estremamente sfavorevole per le truppe ucraine, secondo il portale Avia-pro.

Il capo di Stato ucraino ha anche ammesso che il suo Paese ha subito un enorme costo umano nell’est del Paese, dove un gran numero di soldati ucraini sono morti in combattimento con le truppe russe e le milizie filo-russe delle Repubbliche popolari del Donbas.

Lei ha menzionato tre città del Donbas in cui le truppe ucraine stanno attraversando una situazione critica. “A Lisichansk, Avdiivka e Bakhmut, [tutti] nel Donbas la situazione è ancora molto difficile”, ha detto Zelensky in un videomessaggio.

Nel Donbas, i combattimenti sono attualmente incentrati sulla città di Lisichansk, situata nella regione di Lugansk. Giovedì, l’ esercito russo ha preso il controllo della più grande raffineria dell’Ucraina in quella città, come parte della sua operazione nel paese eurasiatico . Gli esperti vedono molto vicino la completa caduta di quella città, completamente assediata dalle truppe russe.

Resa soldati ucraini

In precedenza, Zelensky aveva annunciato che la guerra costa al suo Paese 5 miliardi di dollari al mese, per i quali ha chiesto una maggiore assistenza finanziaria e militare dall’Occidente a Kiev.

Mosca assicura che l’obiettivo della sua operazione militare è “proteggere la popolazione del Donbas, smilitarizzare e denazificare l’Ucraina”, un Paese che, secondo le autorità russe, è diventato una piattaforma da cui l’Occidente può lanciare un attacco alla Russia e minacciare loro sicurezza nazionale.

Lo scorso marzo Mosca ha dichiarato da realizzare l’obiettivo essenziale della prima fase dell’operazione, ovvero ridurre la capacità bellica dell’Ucraina, dove gli attacchi russi hanno distrutto migliaia di installazioni militari e depositi di armi dell’esercito ucraino.

Le autorità russe hanno più volte assicurato che il loro Paese non voleva occupare l’Ucraina, ma hanno chiarito che i combattimenti d’ora in poi si concentreranno sulla “liberazione del Donbass”.

Fonte: Hispantv

Traduzione: Luciano Lago