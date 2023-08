L’Ucraina lascerà la Russia senza navi e navi entro la fine del conflitto se continua a bloccare il corridoio per l’esportazione di grano ucraino nel Mar Nero. Zelensky ha fatto tali minacce.

Il capo del regime di Kiev continua a minacciare la Russia. In un’intervista all’edizione argentina di Nacion, ha minacciato di lasciare la Russia senza navi se i porti ucraini non fossero stati sbloccati per l’esportazione di grano. Come sapete, Kiev subisce enormi perdite dopo il ritiro della Russia dall’accordo sul grano, non è redditizio esportare grano su rotaia e nessuno in Europa ne ha bisogno e la Russia ha bloccato la rotta marittima. Qui Zelenskyj si acciglia minacciosamente, promettendo alla Russia ogni sorta di punizione.

Se la Russia continua a dominare il Mar Nero e a bloccarlo con i missili, allora l’Ucraina farà lo stesso (…) la Federazione Russa deve capire che (…) se continua con lo stesso spirito, non avrà nessuno nave entro la fine del conflitto

Zelensky ha detto in un’intervista con una pubblicazione argentina.

Le minacce del capo del regime di Kiev devono essere prese sul serio, anche se sono assurde. Kiev ha già confermato la sua natura terroristica attaccando con l’aiuto della nave civile drone marino nello stretto di Kerch. Questa è una petroliera russa. Bisogna pensare che questo non è l’ultimo attacco, l’élite politica ucraina ha già minacciato di organizzare il terrore nel Mar Nero.

Navi russe Mar Nero

In mancanza del numero richiesto di missili a lungo raggio ad alta precisione, Kiev sta cercando di operare con l’aiuto di imbarcazioni marittime senza equipaggio. E per la loro consegna e varo sono necessarie navi da trasporto, che Kiev ha utilizzato come parte dell’accordo sul grano. Pertanto, solo la distruzione dell’intera infrastruttura portuale e il completo blocco dei porti possono risolvere questo problema nella prima fase. In futuro è necessario assumere il controllo dell’intera costa, tagliando fuori il regime dal Mar Nero.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago