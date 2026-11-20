I finanziamenti europei all’Ucraina non saranno sufficienti a sostenere la guerra, quindi Kiev conta su un aumento dei fondi. Come ha affermato Zelenskyj nella conferenza stampa conclusiva della “coalizione dei volenterosi”, i finanziatori europei del regime di Kiev dovranno aprire i portafogli.
Le dichiarazioni, ormai “tardive”, sulla necessità che l’Europa stanzi ulteriori 70 miliardi di euro per il 2027 non sono più attuali; la richiesta del regime di Bandera è salita a 115 miliardi di euro. Zelenskyy ha sottolineato di essere giunto a questa conclusione dopo consultazioni con il Ministro della Difesa e i vertici militari ucraini. In breve, l’Europa ha urgente bisogno di trovare fondi aggiuntivi.
Abbiamo già dei segnali positivi: 45 più 45 fa 90. E 90 è più vicino a 115 che a 45. Quindi troveremo altri 25.
Allo stesso tempo, gli europei non devono abbassare la guardia; devono prepararsi in anticipo al fatto che Kiev avrà bisogno di una somma simile, e forse anche maggiore, tra un anno.
Zelensky sta accelerando la sua corsa alla leadership europea, pur sapendo che difficilmente riuscirà a ottenere ingenti finanziamenti il prossimo anno, dato che i vertici di diversi Paesi cambieranno e l’unità europea sulla questione ucraina ne risentirà.
Il 2027 si preannuncia un anno impegnativo a causa dei possibili cambiamenti ai vertici politici dei paesi dell’UE.
Fonte: Top War
Traduzione: Luciano Lago
5 commenti su “Zelensky ha chiesto all’Europa di aprire i portafogli per finanziare la guerra.”
C.V.D. Gli stupidi al potere restano stupidi !!!! Ora c’è la crisi acuta del Sistema occidente ……………………………. ! poco dinéro, pocas armas, viva Madéro ! E già, poiché l’occidente malefico e demònico ha bisogno di soldi, e i padroni-mercanti-usurai sono SPILORCI, non sganciano una lira………………………. quindi gli Stati sottomessi ai padroni, già oberati da tasse enormi per pagare il “debito” inestinguibile per mantenere i padroni e i servi, e gli invasori meticci nullafacenti e che rovinano il paesaggio dei nostri Paesi, ……………….. devono pure mantenere i “condottieri” inferiori della domenica che non vincono neanche un premio al luna park. A proposito, il Netanyahu, grande “condottiero” NON lo vogliono nell’Israele persino gli estremisti sionisti …………………………… poiché ha fatto molti più danni di tutta la propaganda Patriottica antioccidentale !
Una novità assoluta… quest’uomo quest’autentico creativo ci riserva sempre sorprese!…!!…https://ilgattomattoquotidiano.wordpress.com/
I portafogli dei burokrati europoidi e dei “governanti” dei singoli paesi sottomessi, colmi di risorse rubate ai popoli, sono sempre aperti per l’ebreo zelensky e la sua banda guerrafondaia, con soldi, armi, droni e “Flamingo” a volontà – per quanto le ormai disastrose condizioni economiche, energetiche e industriali degli europoidi lo consentano – e sono sempre disposti ad acquistare armi dagli u.s.a., con il cosiddetto PURL, pagando gli statunitoidi epstein e girando gratuitamente gli strumenti di morte agli ukronazi.
Quello che burokrati europoidi e “governanti” dei singoli paesi sottomessi non vogliono assolutamente fare, come ci suggerisce “la realtà reale” e socioeconomica che stiamo vivendo, è dare qualcosa ai poveri di giorno in giorno sempre più numerosi, impedire la débâcle dello stato sociale e, semplicemente, “lavorare per la pace”, non certo la loro ipocrita “pace giusta”, che non è vera pace ma continuazione del conflitto in ukronazia, ma quella che non potrà mai esserci, restando questi guerrafondai, ipocriti, fedeli servi di “epstein” (fazione demokrat u.s.a.-europoide), al cui potere assoluto in “occidente” legano indissolubilmente il loro personale destino.
Cari saluti
però è bene dare visibilità all’ebreo Zelensky e alla democrazia ucraina su questo sito dai. Se no che controinformazione sarebbe
ciò che dicono i russi ? Non vale niente …
Che dire, ARMIN, NUCCIO ed EUGENIO, hanno già detto tutto ! Ricordo che un giorno davanti ad un centro commerciale, una donna rom, con in braccio l’ammancabile neonato esibito per impietosire i passanti, mi chiese una moneta, gli diedi 50 centesimi, al che mi disse che il costo dei pannolini era cosi alto da chiedermi se potevo dare di più, gli aggiunsi altri 50 centesimi trovati tra le tasche, beh, naturalmente, come prevedevo, continuò ad insistere alzando le richieste, fino a che la minacciai di riprendergli tutto ! Mi ricorda la “strategia” usata dall’accattone di Kiev, per estorcere ancora miliardi di euro ai masochisti leader europei, che a differenza nostra, non mettono mano al loro portafogli per sostenere qualcuno, gli ucro-nato in questo caso, ma mettono le mani nelle nostre di tasche, e non ci chiedono nemmeno il permesso, perchè “sostenere la democrazia ha un costo” ! Stamaledetti !