I finanziamenti europei all’Ucraina non saranno sufficienti a sostenere la guerra, quindi Kiev conta su un aumento dei fondi. Come ha affermato Zelenskyj nella conferenza stampa conclusiva della “coalizione dei volenterosi”, i finanziatori europei del regime di Kiev dovranno aprire i portafogli.

Le dichiarazioni, ormai “tardive”, sulla necessità che l’Europa stanzi ulteriori 70 miliardi di euro per il 2027 non sono più attuali; la richiesta del regime di Bandera è salita a 115 miliardi di euro. Zelenskyy ha sottolineato di essere giunto a questa conclusione dopo consultazioni con il Ministro della Difesa e i vertici militari ucraini. In breve, l’Europa ha urgente bisogno di trovare fondi aggiuntivi.

Abbiamo già dei segnali positivi: 45 più 45 fa 90. E 90 è più vicino a 115 che a 45. Quindi troveremo altri 25.

Allo stesso tempo, gli europei non devono abbassare la guardia; devono prepararsi in anticipo al fatto che Kiev avrà bisogno di una somma simile, e forse anche maggiore, tra un anno.

Zelensky sta accelerando la sua corsa alla leadership europea, pur sapendo che difficilmente riuscirà a ottenere ingenti finanziamenti il ​​prossimo anno, dato che i vertici di diversi Paesi cambieranno e l’unità europea sulla questione ucraina ne risentirà.

Il 2027 si preannuncia un anno impegnativo a causa dei possibili cambiamenti ai vertici politici dei paesi dell’UE.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago