Ribellione africana contro l’Occidente

di Markku Siira

Come ha rivelato il vertice Russia-Africa di San Pietroburgo, l’Africa sta tornando ad essere un continente importante e un’arena di giochi geopolitici. Anche la Russia sta abbandonando il suo ex eurocentrismo e, come per rispettare l’eredità sovietica, si rivolge ancora una volta all’Africa.

La lunga relazione della Russia con i paesi africani non è stata dimenticata. Nel 1960, l’Unione Sovietica fondò l’Università dell’Amicizia tra i Popoli, che offriva istruzione superiore a studenti provenienti da paesi che avevano ottenuto l’indipendenza dal dominio coloniale. Il bastione accademico sovietico del “soft power” doveva formare la nuova élite africana.

Oggi stiamo finalmente assistendo a una situazione in cui le potenze occidentali dell’era coloniale vengono espulse dall’Africa dagli stessi africani. Mali, Burkina Faso e Niger sono oggi in prima linea nelle critiche occidentali, ma si prevede che altri paesi seguano l’esempio col passare del tempo e l’influenza occidentale nella regione continua a indebolirsi.

L’Africa, da sempre considerata un pozzo senza fondo per l’arricchimento personale dell’élite dominante occidentale, sarà finalmente in grado di decidere del proprio destino e utilizzare le proprie risorse naturali per sviluppare la civiltà africana? La visione di Muammar Gheddafi di un’Africa forte e indipendente si avvererà?

Come ha raccontato il capitano Ibrahim Traoré (nella foto), 35 anni, che ha preso il potere in Burkina Faso con un colpo di stato militare, la sua generazione si è chiesta come l’Africa, con tanta ricchezza, sia diventata il continente più povero del mondo, i cui leader sono costretti a mendicare all’estero ?

Traore probabilmente conosce la risposta alla sua domanda retorica, perché lo stato attuale delle cose è in definitiva colpa dei circoli finanziari internazionali e delle famiglie potenti che hanno cercato di possedere tutto sul pianeta, indipendentemente dalle conseguenze.

Gli ufficiali militari che hanno deposto regimi fantoccio “democratici” appoggiati dall’Occidente in vari paesi hanno invocato le stesse ragioni per giustificare i loro colpi di stato. Hanno agito perché preoccupati per l’aumento del terrorismo e il cronico sottosviluppo sociale ed economico del loro paese d’origine.

Il Sahel, ad esempio, è una delle regioni più ricche al mondo in termini di risorse naturali come petrolio, oro e uranio, ma è anche una delle più povere economicamente. Il Niger è un altro esempio lampante: è uno dei principali esportatori mondiali di uranio, ma si colloca costantemente all’ultimo posto dell’indice di sviluppo umano in termini di aspettativa di vita, istruzione e di vita.

Agli occhi dei nuovi leader di queste ex colonie e dei loro sostenitori, la Francia ha una grande responsabilità in questa situazione. Questo angolo d’Africa, precedentemente noto come Françafrique coloniale , ha continuato a esercitare influenza sui suoi ex avamposti, sostituendo il dominio coloniale diretto con forme più sottili di controllo neocoloniale, soprattutto valutario.

Sebbene la decolonizzazione dell’Africa abbia portato all’adozione di valute nazionali da parte dei paesi africani, la Francia è riuscita a convincere la maggior parte dei suoi ex sudditi dell’Africa centrale e occidentale a mantenere una valuta coloniale, il franco CFA (CFA originariamente sta per Colonie francesi in Africa , poi comunità finanziarie africane).

Quando diversi paesi hanno cercato di abbandonare il sistema CFA, la Francia ha fatto tutto quanto in suo potere per impedire il passaggio alle valute nazionali. Le relazioni tra la Francia ei suoi vassalli in Africa erano basate su intimidazioni, campagne di destabilizzazione, colpi di stato e persino omicidi da parte dell’ex paese europeo colonizzatore. Le stesse tattiche sono state ovviamente utilizzate in Africa da altri paesi occidentali, come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

Alla luce della storia, non dovrebbe sorprendere che le ultime giunte militari africane abbiano scelto la Francia come bersaglio principale della loro rabbia. L’“imperialismo monetario” occidentale ha impedito lo sviluppo delle economie africane e le ha tenute sotto il controllo di un’élite egoista dominata dalla Francia e da altre potenze occidentali.

Quasi a sottolineare questo passato, in Mali l’attuale capo militare, Assimi Goïta (nella foto), ha espulso l’esercito francese, interrotto le relazioni diplomatiche e addirittura bandito il francese come lingua ufficiale. In Burkina Faso, anche il giovane leader rivoluzionario Ibrahim Traoré espulse le truppe francesi e vietò diverse esportazioni.

Riuscirà questa giovane generazione arrabbiata a completare il processo di decolonizzazione iniziato negli anni ’50 e ’60 nell’Africa francofona? Oltre all’indipendenza politica (e al ritiro delle basi militari occidentali), sarebbe necessaria anche la sovranità economica.

I regimi militari godono ancora del sostegno popolare, poiché gli eletti nelle elezioni “democratiche” si sono dimostrati burattini occidentali corrotti che hanno cercato di mantenere lo status quo e la mancanza di sovranità, pur ricompensati per il loro servizio.

La nuova libertà non sarà facile da ottenere. Già la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) – un’alleanza politica ed economica di quindici paesi africani sostenuta e finanziata dall’Occidente – minaccia di intervenire in Niger, forse con la forza; infatti, le armi economiche dell’arsenale occidentale sono già state schierate e le sanzioni imposte al Niger. Anche la famosa figura di spicco dell’élite occidentale, Victoria Nuland, ha visitato il Niger.

Nuland in Niger

Da parte sua, il regime militare del Niger ha avvertito che qualsiasi intervento militare straniero nel Paese porterà a un ” bagno di sangue “. I regimi militari del Mali e del Burkina Faso hanno entrambi espresso sostegno al nuovo governo del Niger.

Il colpo di stato in Niger minaccia anche i piani per costruire un gasdotto da 13 miliardi di dollari che colleghi i giacimenti di gas della vicina Nigeria all’Europa, che passerebbe direttamente attraverso il Niger. Con la decisione dell’Unione Europea dello scorso anno di tagliare il gas russo, questo progetto è probabilmente più urgente che mai.

L’Occidente sta quindi prendendo atto dei legami della Russia con i regimi militari e Putin è già stato accusato di questo nuovo sviluppo. Stiamo assistendo a una nuova ” guerra per procura regionale ” in Africa, dove la Russia e la compagnia di mercenari Wagner, ad esempio, sosterrebbero il Niger (così come il Burkina Faso e il Mali), mentre l’Occidente inciterebbe i paesi dell’ECOWAS a fare la guerra al ribelli? L’alleanza militare della NATO sarà coinvolta?

Nonostante la bandiera russa sia stata sventolata per le strade del Mali, del Burkina Faso o del Niger – come una sorta di simbolo dell’anti-occidentalismo – gli eventi recenti hanno le loro radici nelle ingiustizie storiche e nella volontà locale di cambiare capo. Pertanto, è improbabile che l’intimidazione e la pacificazione occidentali vadano molto lontano, ma rafforzeranno solo la determinazione a rompere con i vecchi padroni coloniali.

Quando le politiche aggressive dell’Occidente non saranno più accettate in Africa, creeranno le condizioni per una nuova ondata di sovranismo? Mentre i contorni del nuovo ordine economico mondiale prendono forma, anche l’Africa, con i suoi mercati dinamici, la vasta ricchezza naturale ei nuovi leader critici nei confronti dell’Occidente, deve essere presa in considerazione.

fonte: Markku Siira tramite Euro-Synergies

Traduzione: Luciano Lago