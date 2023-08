Punto di svolta nella guerra in Ucraina

Di Karsten Riise (*)

I media statunitensi ora confermano che la Russia sta avanzando verso la città di Kupyansk nella regione di Kharkov ed è pronta a prenderla.

Parliamo di un’evacuazione ucraina non solo di Kupyansk, un importante snodo ferroviario, ma dell’Ucraina che evacua in totale 53 insediamenti nella regione. Con 100.000 truppe russe nella regione e riserve ucraine sempre più scarse, questa sarà una grande offensiva russa e una sconfitta per l’Ucraina. Come al solito, l’Ucraina combatterà la sua posizione perdente fino all’ultimo ucraino, dopodiché la successiva vittoria russa e l’avanzata in Ucraina saranno ancora più grandi.

I neocon iniziano a farsi prendere dal panico per l’Ucraina

Ho scritto il 10 agosto 2023 ad alcuni dei miei destinatari, che questo è un punto di svolta nella guerra in Ucraina. L’Ucraina sta esaurendo le sue capacità offensive senza aver ottenuto nulla e la Russia si sta ora muovendo per conquistare una città strategica. Dopodiché, tutto andrà sempre peggio per l’Ucraina.

Per quanto riguarda il discorso dell’articolo del New York Times collegato sulla “tortura” russa, questo è privo di fondamento, a differenza dell’uso della tortura da parte dell’Ucraina. La SBU ucraina usa teppisti per torturare e grattare via il bianco dagli occhi delle loro vittime con uno stuzzicadenti, minacciando di infilargli lo stuzzicadenti nell’occhio per accecarlo. Basta ascoltare Gonzalo Lira, che è un cittadino statunitense in questo momento sotto la custodia della tortura della SBU ucraina.

No, Gonzalo non è arrivato al confine ungherese. Gonzalo, che ha problemi di cuore, sta ora affrontando 5-10 anni di reclusione e morte quasi certa nella prigione ucraina per aver usato la sua libertà di parola.

È così che funzionano le carceri nei “paesi amici” degli Stati Uniti come l’Ucraina “democratica”. L’ambasciata degli Stati Uniti ovviamente non fa nulla per il proprio cittadino Gonzalo Lira detenuto per un “crimine” di libertà di parola. Anche i media statunitensi tacciono sulla sorte del loro connazionale Gonzalo Lira. Dopotutto, i media statunitensi sono affiliati allo stato profondo degli Stati Uniti che per decenni e decenni gestisce un’intera scuola a Fort Benning dove istruiscono i paramilitari fascisti come la SBU su come torturare e commettere queste cose.

*Karsten Riise ha conseguito un Master of Science (Econ) presso la Copenhagen Business School e una laurea in cultura e lingue spagnole presso l’Università di Copenhagen. È l’ex Senior Vice President Chief Financial Officer (CFO) di Mercedes-Benz in Danimarca e Svezia.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago