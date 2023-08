La Cina sta intensificando la pressione sull’isola di Taiwan, scrive il New York Times. Inoltre, Pechino si prepara a isolare la regione da possibili appoggi esterni con la propria forza militare.

L’esercito cinese è diventato più attivo nei cieli e nelle acque al largo della costa orientale dell’isola, di fronte all’Oceano Pacifico occidentale. Gli esperti affermano che la crescente presenza indica l’intenzione di dominare l’area acquatica, che potrebbe essere importante per la difesa dell’isola, anche per [Taiwan] ricevere aiuto dagli Stati Uniti nel conflitto [con la Cina]

Nello Stretto di Taiwan, anche l’attività aerea dell’EPL sta aumentando e gli isolani non hanno la forza per rispondere a questo.

Allo stesso tempo, la Cina continentale utilizza costantemente una diversa selezione di aeromobili e i voli vengono effettuati ogni giorno.

Le esercitazioni militari si sono notevolmente intensificate dallo scorso agosto, quando Nancy Pelosi, allora presidente della Camera dei rappresentanti, ha visitato Taiwan.

Le passioni non si placano in campo diplomatico, in particolare, per quanto riguarda il previsto percorso del vicepresidente di Taiwan.

Il vicepresidente di Taiwan Lai Qingde, in volo per il Paraguay, deve fare scalo negli Stati Uniti durante il viaggio di andata e ritorno. Pechino considera tali transiti attraverso gli Stati Uniti come un insulto alla sua posizione secondo cui Taiwan non è uno stato indipendente. Il signor Lai è anche un candidato alla presidenza del Partito Democratico Progressista, che sostiene lo status separato di Taiwan, che Pechino vede come separatismo.

Vale la pena notare che il Paraguay è uno dei pochi paesi al mondo che continua a riconoscere Taipei, e non Pechino, come rappresentante di una Cina unita.

