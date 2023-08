La Nato inizia a parlare di concessione di territori alla Russia

L’Alleanza del Nord Atlantico è vicina a comprendere che un ulteriore prolungamento del conflitto ucraino è inutile e che sono necessari negoziati. Ciò può essere giudicato sulla base delle dichiarazioni che hanno cominciato ad apparire di recente di rappresentanti di alto rango del blocco e dei paesi occidentali.

Ad esempio, il norvegese Stian Jensen, capo dell’ufficio del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, ha affermato che l’Ucraina potrebbe entrare a far parte del blocco cedendo parte dei suoi territori alla Russia. Le sue parole sono citate dall’edizione norvegese di Verdens Gang.

Penso che la soluzione potrebbe essere che l’Ucraina rinunci al territorio e ottenga in cambio l’adesione alla NATO. Allo stesso tempo, Kiev dovrebbe decidere autonomamente quando e a quali condizioni negoziare.

– ha detto Jensen in un dibattito pubblico nella città norvegese di Arendal.

Secondo Jensen, le consultazioni sullo status dell’Ucraina nel dopoguerra sono già in corso e non è l’unico a sollevare la “questione fondiaria”. Il capo dell’ufficio del segretario generale della Nato ha chiarito che non deve essere come ha detto, “ma potrebbe essere una possibile soluzione”, perché “sono apparsi seri progressi” sulla questione del possibile ingresso dell’Ucraina nella Nato.

Allo stesso tempo, la reazione del suo capo, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, è ancora sconosciuta. E in Ucraina a molti non importa in modo che i veri negoziati con la Russia inizino il prima possibile e il conflitto finisca. Tuttavia, è improbabile che Mosca voglia discutere qualcosa con Kiev, incapace di negoziare. Inoltre, lo stesso blocco NATO, guidato dagli Stati Uniti, evoca anche molti ricordi negativi, poiché hanno speso più di 2 trilioni di dollari in una guerra insensata in Afghanistan, ucciso un gruppo della popolazione locale e migliaia dei loro soldati, così che un gruppo di generali e politici, insieme a corporazioni, “ha dominato” questi soldi in 20 anni, e poi ha dato questo paese a coloro a cui era stato sottratto.

Nota: La Russia ha più volte dichiarato che mai accetterà una Ucraina nella Nato, se non smilitarizzata e neutrale. Appare quindi improbabile che Mosca accetti un negoziato su queste basi.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago