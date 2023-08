One thought on “L’Algeria non normalizzerà i rapporti con Israele, anche se questo costerà molto’

L’Algeria non normalizzerà i rapporti con Israele, anche se questo costerà molto’

‘Un parlamentare algerino definisce Israele un regime colonialista e afferma che il governo algerino non normalizzerà le sue relazioni con l’entità sionista.

In un’intervista rilasciata martedì all’agenzia di stampa russa Sputnik , il vicepresidente del parlamento algerino, Musa Kharfi, ha avvertito che la presenza di Israele in Nord Africa e i suoi sforzi per normalizzare i rapporti con la Tunisia hanno lo scopo di legittimare l’occupazione.

In questo contesto, ha sottolineato che l’Algeria rimane ferma di fronte alla normalizzazione, sebbene sia sola in questa posizione: “L’ Algeria non normalizzerà le sue relazioni con Israele, anche se questo le costerà molto “, ha aggiunto.

Il parlamentare ha sottolineato che l’Algeria è contraria a qualsiasi tentativo di normalizzazione, poiché ha subito in prima persona il colonialismo per decenni e conosce molto bene la verità di questo nemico. ” Consideriamo Israele un colonialista che non potrà mai far parte del mondo arabo “, ha chiarito Khafri.

In questo modo, ha sostenuto che la normalizzazione dei paesi della regione con il regime sionista è solo a livello governativo, poiché i popoli sono contrari a qualsiasi riavvicinamento con Israele, indipendentemente dalle decisioni delle sue autorità.



Algeria contro Israel

L’Algeria è uno degli stati arabi che mantiene una posizione pro-palestinese e antisionista, e ha ripetutamente esortato i paesi arabi a sostenere il popolo palestinese invece di normalizzare i rapporti con Israele, vedendo quest’ultimo come un chiaro tradimento della causa palestinese.

In questo senso, Algeri ha annunciato nell’agosto 2021 la rottura delle sue relazioni diplomatiche con il Marocco, a seguito di una serie di “azioni ostili” da parte del suo vicino africano, compresa la decisione di Rabat di stabilire relazioni diplomatiche con il regime israeliano.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago