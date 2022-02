Zelensky è ancora presidente, ma è già un candidato morto

Con chi dovrebbe negoziare Mosca in Ucraina, e potrebbe?

Sabato mattina, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha pubblicato un altro videomessaggio sul suo canale Telegram ufficiale. Rivolgendosi agli ucraini, augura loro il buongiorno e dichiara che l’Ucraina non deporrà le armi.

Il giorno prima, Zelensky ha suggerito che il leader russo Vladimir Putin tenesse colloqui per “fermare la morte delle persone”.

Nel frattempo, l’addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha affermato che la Russia ha formato una delegazione per i negoziati con l’Ucraina dopo aver dichiarato la propria disponibilità a discutere di uno status neutrale, ma Kiev ha chiesto di tenere negoziati a Varsavia invece che a Minsk, dopo di che ha ” ha lasciato il collegamento”.

Inoltre, Peskov ha espresso l’opinione che la pausa nelle riflessioni di Kiev sui negoziati con Mosca sia accompagnata dal dispiegamento di sistemi di lancio multiplo di razzi nelle aree residenziali, inclusa Kiev.

Cosa significa? Zelensky sta cercando di “far chiudere” le trattative? Versare più sangue possibile?

Sembra che Zelensky non venga rilasciato e l’Occidente sta facendo tutto il possibile per avere più cadaveri e distruzione, – afferma il politologo Alexander Dudchak .

Una distribuzione di mitragliatrici a Kiev vale qualcosa: rapine, omicidi, saccheggi, sparatorie tra coloro che hanno appena ricevuto le armi nelle loro mani sono già iniziati. Ma la sparatoria viene data come “combattimento in città con le truppe russe”. I media e i canali TG ucraini seminano abilmente il panico e incitano all’odio nei confronti dei russi.

“SP”: – Peskov ha detto che Putin è pronto a inviare una delegazione a Minsk per i negoziati con l’Ucraina. Perché Minsk? E di cosa parlare? I negoziati dovrebbero essere a Rostov e sulla resa completa.

— Perché non Minsk? Questo è un passo generoso verso Mosca. Ma è improbabile che a Zelensky venga data l’opportunità di usarlo. Ciò salverebbe un gran numero di vite, ma chi in Occidente ne ha bisogno? Gli obiettivi sono completamente opposti.

Zelensky con Stoltenberg (segretario NATO)

“SP”: – Kiev, secondo lei, cercherà di tornare alla discussione sullo status quo?

“Il punto di non ritorno nello status quo è già passato. Fermarsi a metà è inutile e pericoloso. La Russia sta conducendo un’operazione forzata e lo status quo è una variante di Minsk-1-2, quando i negoziati hanno salvato i nazisti ucraini dalla sconfitta, ma li hanno usati solo per una tregua e per prepararsi a nuovi atti di aggressione.

“SP”: – Zelensky ha detto in precedenza che era pronto a discutere la neutralità dell’Ucraina. Secondo Putin, l’Ucraina dovrebbe abbandonare la NATO e riconoscere la Crimea. Ed è tutto? Mosca sarà soddisfatta di questi due punti?

— Non credo che Putin debba masticare tutte le sfumature e i dettagli di possibili negoziati durante il suo intervento. Mi sembra che abbia detto in modo più che comprensibile: non ci saranno accordi con “una banda di tossicodipendenti e neonazisti che si è stabilita a Kiev e ha preso in ostaggio l’intero popolo ucraino”.

“SP”: – Secondo lei, Zelensky ha la possibilità di rimanere presidente se capitola e accetta tutte le condizioni? O è già cancellato?

“Deve svolgere la sua missione nella situazione attuale. La sua coscienza non gli permette di essere considerato un presidente legittimo al 100% – la sua legittimità è fornita dall’Occidente, ma è lo stesso prodotto e conseguenza del colpo di stato del 2014, come Poroshenko . Le elezioni non possono essere considerate legittime in condizioni in cui i partiti un tempo più popolari tra la popolazione fossero semplicemente banditi. Quindi, che conduca le trattative, si sottometta “di sua spontanea volontà”, e poi sarà necessario tenere elezioni veramente popolari.

“SP”: – Mosca lo considera ancora presidente, quindi le trattative sono possibili solo con lui?

Se almeno una parte delle forze armate ucraine ascolta l’invito di Zelensky a deporre le armi (e dovrebbe farlo anche lui), allora lascialo lavorare al suo posto. È possibile e necessario negoziare con coloro che sapranno avvicinare il momento della pace e contribuiranno alla denazificazione dell’Ucraina.

“L’operazione portata avanti dal nostro Stato è pensata, prima di tutto, per ridurre al minimo lo spargimento di sangue”, osserva il politologo Yuri Kot .

Zelensky, da un lato, sta seguendo gli ordini dell’Occidente, dall’altro, lui stesso ha paura per la propria pelle, quindi commette atti orribili. Ma dobbiamo capire che quando presumibilmente dichiara la sua volontà di parlare, ma allo stesso tempo porta attrezzature nelle aree residenziali, in modo che da lì, sotto la copertura delle persone, per colpire le nostre formazioni, cioè usa le tattiche dei terroristi , questo suggerisce che voglia parlare lì senza nessuno. E niente. Hanno bisogno di qualsiasi negoziato per giocare con il tempo, riorganizzarsi e continuare a uccidere le persone con rinnovato vigore.

Naturalmente, quando la Russia offre all’Ucraina di deporre le armi, smettere di uccidere persone, accettare condizioni favorevoli, questo parla del nostro mantenimento della pace. Minsk compare qui perché è già una piattaforma collaudata che si è affermata come un luogo in cui la sicurezza è garantita per tutti i partecipanti ai negoziati, e questo è importante. Ma la domanda è quanto è possibile. Dopotutto, l’Ucraina non dimostra una reale disponibilità ai negoziati, nient’altro che verbosità. Siamo sempre pronti per le trattative, ma, ovviamente, dovranno essere condotte con le forze che verranno dopo Zelensky.

Fonte: https://svpressa.ru/politic/article/326418/

Traduzione: Sergei Leonov