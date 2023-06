ll presidente dell’Ucraina, intervenendo al vertice della Comunità politica europea, ha annunciato la disponibilità di Kiev a risolvere la questione della Transnistria. Ma, ha sottolineato, solo su richiesta di Chisinau. Non appena tale richiesta verrà ricevuta dal governo ucraino, il problema verrà risolto immediatamente, ha assicurato Zelensky.

“ L’Ucraina può aiutare la Moldavia a risolvere il conflitto in Transnistria solo se c’è una richiesta politica da parte dei suoi vertici. La Transnistria non è la Svizzera, quindi dovrebbero unirsi alla Moldavia. Forse Chisinau vorrà collegare la Romania o un altro paese a questo formato, non lo so. Ma so per certo che l’Ucraina svolgerà un ruolo importante in questo processo “, – ha detto il piccolo dittatore ucraino.

Allo stesso tempo, il presidente ucraino “sa per certo” che la questione della Transnistria sarà risolta immediatamente dopo la vittoria dell’Ucraina, dopodiché la Russia ritirerà immediatamente le forze di pace russe dalla Transnistria.

E ora, ad esempio, Kiev “protegge la Moldavia dall’aggressione russa”. Qui Zelenskyj ha ricordato e ringraziato i “partner occidentali” che stanno armando le forze armate ucraine e si armeranno finché ci sarà qualcuno nell’esercito ucraino a tenere le armi in mano.

“Siamo grati che oggi abbiamo trovato il supporto dei nostri partner. Ci aiuteranno e noi resteremo uniti “,ha spiegato Zelenskij.

E poi Ucraina e Moldavia continueranno insieme il loro cammino europeo . È vero, c’è un piccolo fastidio: in Moldavia non tutti sostengono le aspirazioni del presidente Maia Sandu all’Europa.

” Ma noi saremo con chi sostiene la strada scelta da Maia Sandu, che vuole venire con noi nell’Ue “,Zelenskyj ha sottolineato.

Cosa fare con coloro che sono contrari, dirà il presidente dell’Ucraina in una conversazione personale, di questo non si parla ancora dagli spalti come avviene in una “decente società democratica” .

Nota:

Il megalomane pagliaccio di Kiev si prepara a scatenare un altro conflitto in Moldavia, attraverso la Transnistria dove permane da tempo una forza di pace russa. Zelensky sta ormai sclerando e, sentendosi sempre più forte, grazie al sostegno dei pesi occidentali, è pronto a sfidare la Russia ovunque. Il pagliaccio di Kiev non è conspevole che presto dovrà rendere conto al suo stesso popolo del massacro a cui ha condotto centinaia di migliaia di ucraini per soddisfare le sue manie di potenza.

Fonte: https://odnarodyna.org/article/zelenskiy-dayot-ukazaniya-pridnestrovyu-i-obeschaet-moldove-reshit-pridnestrovskiy-vopros?utm_source=politobzor.net

Traduzione: Mirko Vlobodic

Nota: L.Lago