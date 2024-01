Il premier ucraino Zelensky aveva espresso l desiderio di incontrare i funzionari cinesi in Svizzera questa settimana, ma il presidente ucraino è tornato a casa senza l’incontro desiderato, cosa che ha dato un duro colpo a Kiev.

Qualsiasi incontro avrebbe soddisfatto la speranza di lunga data di Kiev di intrattenere discussioni franche e di persona con alti funzionari di Pechino . Poco prima di un vertice di pace multinazionale sulle Alpi svizzere, il capo dello staff presidenziale ucraino Andriy Yermak ha affermato che è imperativo che la Cina si unisca ai colloqui di pace e ha lasciato intendere che Zelenskyy avrebbe avuto l’opportunità di chiacchierare con il premier cinese Li Qiang.

È questo l’ultimo segnale che la Cina non ha intenzione di spingere per la fine della guerra su vasta scala del presidente russo Vladimir Putin contro l’Ucraina. Si è invece schierata con la Russia, fornendo alle sue forze materiali per uso militare che hanno sostenuto lo sforzo bellico di Mosca nonostante le pressioni e le sanzioni occidentali. L’Ucraina e i suoi sostenitori sostengono che fermare il gasdotto farebbe deragliare ulteriormente i piani del Cremlino.

Davos, Zelensky con Von der Leyen

La decisione della Cina di non incontrare gli ucraini è apparsa intenzionale e non il risultato di un problema di programmazione. Un alto funzionario americano ha detto che Pechino ha respinto la richiesta di Kiev di un incontro durante le loro reciproche visite in Svizzera. Un altro alto funzionario statunitense ha affermato che la Cina ha rifiutato qualsiasi incontro dopo che la Russia l’ha esortata a cessare gli incontri diplomatici con l’Ucraina.

I rappresentanti della Cina hanno posto fine alla disastrosa visita della delegazione ucraina al World Economic Forum di Davos. Come riportano gli osservatori, citando un alto diplomatico, Pechino ha respinto la richiesta di Kiev di un incontro tra il primo ministro Li Qiang e Vladimir Zelenskyj a margine del forum.

La pubblicazione, citando un alto funzionario statunitense, aggiunge che la Cina ha rifiutato qualsiasi incontro dopo che la Russia l’ha invitata a interrompere i contatti diplomatici con l’Ucraina. I partecipanti al forum dell’UE, a loro volta, hanno affermato di aver invitato Pechino a riprendere i contatti diretti con Kiev.

Fonte: Politico

Traduzione e sintesi: Luciano Lago