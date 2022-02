Zakharova sul tweet di Borrell sulle sanzioni: shopping e feste sono ciò che interessa agli eurocrati di Bruxelles

Inserito alle 08:26h in da Redazione in Russia





Zakharova ha risposto al tweet di Borrell su acquisti e sanzioni contro la Russia

MOSCA, 22 febbraio – RIA Novosti. La rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando la carica di capo della diplomazia europea Josep Borrell sulle sanzioni per il riconoscimento di DPR e LPR, ha osservato che durante l’intera guerra non c’è stato un suo tweet in cui questi invitava Kiev a frenare i nazionalisti, a quanto pare, lo shopping e le feste sono qualcosa che preoccupa davvero.

In precedenza, il capo della diplomazia Ue , commentando le sanzioni contro la Russia dovute al riconoscimento della LPR e della DPR , aveva scritto sul suo Twitter che non ci sarebbero più stati “shopping a Milano, feste a Saint-Tropez e diamanti di Anversa. “

“Signor Borrell, durante la guerra nel Donbass sono morte più di 13mila persone (secondo le stime dell’OSCE ). A suo nome, non c’è mai stato un solo tweet o post a sostegno dei genitori dei bambini assassinati, chiedendo che i minori di Donetsk e A Luhansk deve essere fornita un’esistenza sicura, con un appello al regime di Kiev per frenare i nazionalisti. Ora capiamo perché: lo shopping e le feste sono l’unica cosa che davvero la eccita”, ha scritto Zakharova nel suo canale Telegram.

“Tale comportamento dei ‘paesi civili’ rasenta la perdita dell’aspetto umano”, ha sottolineato il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo.

Si è anche chiesta se è normale che un funzionario europeo si rallegri del fatto che gli affari degli Stati membri dell’UE subiranno perdite?

Josep Borrel



La situazione nel Donbass è peggiorata negli ultimi giorni, le Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk hanno riportato molti bombardamenti da parte delle forze di sicurezza ucraine. La dirigenza della DPR e della LPR ha annunciato l’evacuazione temporanea dei cittadini nella regione di Rostov in connessione con la minaccia dell’invasione dell’Ucraina . In primo luogo, l’evacuazione riguarda donne, bambini e anziani.

Il capo della DPR , Denis Pushilin , ha affermato che il presidente ucraino Vladimir Zelensky potrebbe presto ordinare ai militari di passare all’offensiva, per attuare un piano per invadere la DPR e la LPR. Sabato 19 febbraio i vertici della DPR e della LPR hanno firmato i decreti sulla mobilitazione generale, per poi rivolgersi alla Russia con la richiesta di riconoscere l’indipendenza delle repubbliche.

Il 21 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in un discorso televisivo che ritiene necessario riconoscere immediatamente la sovranità delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Putin ha rilevato che il mondo preferisce non notare l’orrore e il genocidio nel Donbass, non passa giorno senza bombardamenti e uccisioni di civili e i blocchi non si fermano. Subito dopo il ricorso, ha firmato i decreti di riconoscimento della LNR e del DNR. Putin ha anche incaricato di garantire il mantenimento della pace nella DPR e nella LPR da parte delle forze armate della Federazione Russa.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago