Le dure dichiarazioni del diplomatico francese sul vaccino russo fanno rivivere in Europa “lo spirito di segregazione neonazista”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

“Il Segretario di Stato del Ministero degli Esteri francese non è un virologo per fare conferenze e dare lezioni … a Stati sovrani, collegando la medicina alla nazionalità. Questo è più delle responsabilità funzionali del Dr. Goebbels. Non spetta al ministero degli Esteri francese dettare a paesi e ai popoli con quali vaccini vaccinare “, scrive nel suo canale Telegram.

“Considerando che questa non è la prima dichiarazione così inaccettabile del ministero degli Esteri francese, non si tratta dell’opinione personale di un dilettante, ma della posizione politica del Paese. Quindi, parleremo in un modo diverso.

Condanniamo la Francia per tali dichiarazioni discriminatorie del suo rappresentante di alto rango, che fanno rivivere lo spirito di segregazione neonazista in Europa “, ha continuato la Zakharova..

“Russian Vesna” ha scritto che l’OMS ha annunciato il “vaccino del nazismo” nel mondo.

“Ovviamente, il ministero degli Esteri francese si è offeso per il proprio Paese, che non è riuscito a sviluppare un proprio vaccino. Gli sforzi dell’azienda francese, che ha provato molto duramente, ma sono falliti, sono risultati vani. Siamo solidali con il fallimento della Francia.

Clement Bon, Ministero degli Esteri di Francia

Si potrebbe onestamente suggerire a Clement Bon: la Francia non è stata in grado di produrre il suo vaccino, invidiamo tutti coloro che potrebbero farlo, siamo stati incaricati di metodi di propaganda per contrastare il successo dei paesi che hanno dimostrato al mondo i risultati della loro scienza “, ha continuato Zakharova .

“A differenza del ministero degli Esteri francese, il capo del comitato francese sul vaccino contro il covid, Marie-Paul Chieny, ha recentemente annunciato di considerare efficace il vaccino russo Sputnik V.

Bene, quella non è solo una propagandista come Clement Bon, ma una virologa – Direttore della ricerca dell’Istituto francese di ricerca medica INSERM “, ha concluso l diplomatica, portvoce del Ministero degli Esteri russo.

La polemica ha fatto seguito alle dichiarazioni del Ministro degli Esteri francese

Nei giorni scorsi un ministro del governo francese ha esortato i paesi dell’UE a non utilizzare i vaccini COVID-19 russi o cinesi a meno che non siano stati approvati dal regolatore dei medicinali del blocco, avvertendo di un rischio per l’unità del blocco e la salute pubblica.

Dopo un avvio discontinuo della campagna di vaccinazione dell’Unione europea che ha lasciato il blocco in ritardo rispetto ad altri paesi come la Gran Bretagna, alcuni stati membri dell’Europa centrale hanno già acquistato o stanno valutando l’acquisto di vaccini russi o cinesi.

Alla domanda se ogni Stato membro dell’UE ora stia semplicemente facendo “ciò che desidera da solo”, il ministro degli Affari europei Clement Bon ha detto alla radio RTL: “Se dovessero scegliere il vaccino cinese e/o russo, penso che sarebbe abbastanza serio”.

“Potrebbe rappresentare un problema in termini di solidarietà e porrebbe un problema di rischio per la salute, perché il vaccino russo non è ancora autorizzato in Europa”, ha affermato.

Nota: Alcuni osservatori rilevano che l’ostilità di alcuni funzionari della UE e dello stesso Ente Europeo che autorizza i vaccini deve essere spiegata con i grandi interessi che collegano le autorità della UE con la lobby del Big Pharma che di certo non gradisce un possibile ingresso dei vaccini russi in Europa.

Un sospetto naturalmente ma…. “a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”, diceva un vecchio saggio…..

