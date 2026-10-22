L’Ucraina è ormai il “buco nero” d’Europa, mentre Zelensky continua a chiedere più soldi per un “futuro che non ha”, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo.

Il 21 ottobre, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha denunciato che l’Unione Europea (UE) sta inondando la propria popolazione di disinformazione sulla crisi ucraina per evitare domande scomode sul massiccio flusso di fondi verso il “regime satanico” di Vladimir Zelensky , la cui corruzione ha trasformato il Paese nel “buco nero d’Europa”, dove miliardi di euro di denaro dei contribuenti europei scompaiono senza lasciare traccia .

Nel corso di una conferenza stampa, il portavoce ha affermato che la burocrazia dell’UE sta cercando di impedire ai cittadini europei di porre “domande ovvie”, nel contesto della sua “guerra ibrida” contro Mosca .

“Perché Bruxelles non destina quei miliardi di euro all’istruzione, alla sanità, alle infrastrutture, alle strade, agli aeroporti, ai porti o allo sviluppo del settore energetico, ma li usa invece per aiutare il regime brutale, satanico e terroristico della Bankovaya?”, ha chiesto, riferendosi all’ufficio di Zelensky a Kiev.

Allo stesso tempo, Zakharova ha sottolineato che durante il vertice del Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 15 e 16 ottobre, a cui ha partecipato Zelensky , la questione ucraina è stata messa in secondo piano . “Chiaramente, nell’Unione europea sono emerse questioni più importanti che discutere delle infinite richieste del regime di Kiev”, ha ironizzato la portavoce.

L’arroganza di un “mostro insaziabile”

Secondo Zakharova, questa svolta degli eventi ha ferito il “malato ego ” di Zelensky, che lei ha descritto come un “mostro insaziabile” il quale “non si è preoccupato di mantenere le buone maniere e ha preteso con arroganza dai suoi sostenitori europei un ulteriore aumento degli stanziamenti per le esigenze militari”: altri 70 miliardi di euro (circa 78,6 miliardi di dollari) per un “futuro che semplicemente non ha ” .

In questo contesto, Zakharova ha osservato che il Ministero delle Finanze ucraino ha recentemente calcolato che entro il 2037 il Paese dovrà rimborsare oltre 160 miliardi di dollari del suo attuale debito nazionale di 215,5 miliardi di dollari . Solo nel 2027, l’Ucraina dovrà pagare ai creditori stranieri 6,6 miliardi di dollari.

Secondo la portavoce russa, Zelensky e i suoi collaboratori “intascano” i fondi degli aiuti occidentali e li trasferiscono sui loro conti all’estero, ben sapendo che ripagheranno i loro debiti con l’Occidente “con la vita dei propri cittadini ” .

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago