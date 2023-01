Zakharova: l’Occidente è stato toccato dalla verità nelle parole di Lavrov sulla “questione russa” e su Hitler

Gli Stati Uniti, il Canada e il Congresso ebraico hanno reagito bruscamente alle dichiarazioni di Sergei Lavrov perché questi ha detto la verità, ha dichiarato al quotidiano VZGLYAD la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. In precedenza, Lavrov ha paragonato i passi degli Stati Uniti per creare una coalizione contro Mosca con le azioni di Adolf Hitler, che mirano alla soluzione finale della “questione russa”.

“Sono stati toccati dalla verità”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Il giorno prima, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha affermato che le azioni di Washington per creare una coalizione contro la Russia sono paragonabili alle azioni di Adolf Hitler, che ha combattuto contro l’URSS. Secondo lui, gli Stati Uniti stanno cercando di unire l’Europa contro la Russia per risolvere finalmente la “questione russa”.

“Proprio come Napoleone mobilitò quasi tutta l’Europa contro l’Impero russo, come Adolf Hitler catturò, mise “sotto le armi” la maggior parte dei paesi europei e li lanciò contro l’Unione Sovietica, gli Stati Uniti hanno formato una coalizione di quasi tutti gli europei che sono membri della NATO e dell’UE, e attraverso l’Ucraina “per procura” stanno conducendo una guerra contro il nostro Paese con lo stesso compito: la soluzione finale della “questione russa”. così come Hitler voleva finalmente risolvere la “questione ebraica”, ha detto Lavrov.

“Ora i politici occidentali (non solo dei Paesi baltici, della Polonia, ma anche di paesi più “sani”) affermano che la Russia deve subire una sconfitta strategica. In alcune pubblicazioni, gli scienziati politici parlano attivamente della necessità di decolonizzare la Russia. Come, ancora una volta, il nostro paese è troppo grande e “si mette in mezzo ai piani degli anglo USA”, ha aggiunto il ministro.

L’Occidente ha reagito bruscamente alle dichiarazioni di Lavrov. Ad esempio, l’ambasciatore russo a Ottawa Oleg Stepanov è stato convocato al ministero degli Esteri canadese. Secondo il ministro degli Esteri canadese Melanie Joly, hanno condannato i presunti commenti “antisemiti” di Lavrov, nonché le azioni delle forze armate russe durante un’operazione speciale in Ucraina.

Lo stesso Stepanov ha confutato le dichiarazioni di Joly. Ha anche affermato di non aver preso iniziative a causa delle dichiarazioni di Lavrov, nonostante la corrispondente dichiarazione del capo del ministero degli Esteri canadese. Come ha detto il diplomatico russo, la parte canadese ha espresso un’iniziativa sulla tragedia di Dnepropetrovsk (ora il Dnepr), e si trattava solo di questo.

Inoltre, le parole di Lavrov sono state considerate offensive alla Casa Bianca. John Kirby, coordinatore delle comunicazioni strategiche presso il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha affermato che il capo del dipartimento diplomatico ha presentato la situazione in un “modo davvero offensivo “, riferisce Kommersant .

Il Congresso ebraico ha anche chiesto le scuse a Sergey Lavrov . Il documento pubblicato sul loro sito afferma che la dichiarazione del diplomatico “distorce la percezione della tragedia, in relazione alla quale il Congresso sollecita il ministro russo a spiegarsi”.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov