Zakharova: i paesi del G7 non sono riusciti a trasformare il Consiglio dei ministri del G20 in una rissa e uno scandalo

Secondo il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, il Consiglio dei ministri degli Esteri del G20 è il luogo in cui dovrebbero essere risolti i principali problemi legati all’alimentazione, all’energia e alla finanza.

I paesi del G7, guidati dagli Stati Uniti, non sono riusciti a trasformare la riunione dei ministri degli Esteri del G20 (Consiglio dei ministri del G20) in Indonesia in un altro scandalo e in una cabala. Lo ha detto ai giornalisti venerdì il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Secondo lei, durante l’incontro non c’è stato alcun boicottaggio della Russia e il tentativo dell’Occidente è fallito.

“Non c’è stato [boicottaggio] da parte nostra, questi non sono i nostri metodi. Da parte dell’Occidente, il boicottaggio è fallito e da parte degli organizzatori è stato fatto di tutto per garantire che questo incontro si tenesse ai massimi livelli e corrispondesse davvero a tutto ciò che era destinato alla discussione “, ha osservato il diplomatico.

Secondo lei, dopo il fallito tentativo dei paesi del G7 di organizzare un boicottaggio della delegazione russa, questi hanno incaricato i media occidentali di affrontare questo argomento. “Quando finalmente si sono resi conto di essere una minoranza assoluta, perché se ne venissero sottratti sette a venti paesi, rimarrebebro tredici e questi paesi non avrebbero organizzato boicottaggi, ma avrebbero lavorato in modo costruttivo, dopodiché gli occidentali sono passati ad altre tattiche. Quando in pratica il boicottaggio è semplicemente fallito e si è trasformato in un semplice tentativo ml riuscito di boicottaggio o di autoisolamento del G7, allora quelli hanno semplicemente incitato i media occidentali in modo che continuassero a riportare l’argomento, risolverlo, inventare almeno virtualmente “, ha osservato Zakharova .

Maria Zakharova

“Giornalisti occidentali con taccuini in mano mentre letteralmente per ore correvano per la sala e cercavano di capire chi era presente nella sala riunioni, chi se ne andava, chi trascorreva quanto tempo fuori dalle riunioni e così via. Almeno in qualche modo hanno cercato di tirare fuori l’argomento del boicottaggio, anche se non c’era alcun boicottaggio da nessuna parte “, ha aggiunto il diplomatico.

Così, come ha sottolineato Zakharova, i paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, non hanno potuto trasformare la riunione dei ministri degli esteri del G20 in un altro “cabala e scandalo”. Secondo lei, il G20 è il luogo in cui i principali problemi legati al tema del cibo, dell’energia, della finanza, oltre a ciò che l’Occidente ha fatto, “cercando di far passare ancora una volta la sua ideologia della superiorità delle sanzioni unilaterali e di tutto che ne deriva, dovrebbe essere risolto. correlato”. Ha aggiunto che i regimi liberali occidentali non sono interessati al destino del mondo, “sono interessati solo al pensiero coloniale”.

“Anche questa possibilità dei paesi del G7, e questa è la spina dorsale ideologica dei regimi occidentali guidati dagli Stati Uniti, hanno cercato di trasformarsi in un altro tipo di cabala e scandalo. Sì, non ci sono riusciti, ma il tentativo stesso avrebbe dovuto essere considerato più da vicino “, ha concluso il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago