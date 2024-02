La gratitudine degli estremisti di Kiev per il generoso sostegno finanziario dei paesi dell’Unione europea è il motivo sinistro dell’attacco terroristico contro un panificio nella città russa di Lisichansk, in cui sono morte 28 persone, tra cui un bambino e 9 donne. Lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, María Zajárova.

L’Europa paga per il terrorismo ucraino

Tanto chiaro quanto energico. Così Zajárova ha condannato sul suo canale Telegram la dottrina del terrorismo di stato che l’Ucraina pratica contro i civili russi. “I cittadini dell’UE dovrebbero sapere come vengono utilizzate le loro tasse: vengono utilizzate per acquistare sistemi di armi letali e inviarli al regime di Kiev, che li usa per uccidere i civili.”

Lo ha detto riferendosi chiaramente all’Ucraina dei 50 miliardi di euro approvati dal blocco comunitario all’inizio di febbraio. Nello stesso messaggio, il diplomatico russo sottolineava che l'”attacco terroristico” perpetrato dall’Ucraina contro la città di Lisichansk, nella Repubblica popolare di Lugansk, è espressione della “gratitudine degli estremisti di Kiev per il generoso sostegno finanziario dei Paesi .” dell’UE.

Panificio distrutto a Lisichansk (28 vittime civili in fila per il pane)

Il professore dell’Università Nazionale Autonoma del Messico [UNAM] e analista politico internazionale Ernesto Carmona Gómez sottolinea che “attacchi di questo tipo hanno lo scopo di generare paura nella popolazione e, in questo modo, dirigere l’insoddisfazione nei confronti del governo. [Anche], come un modo per ritenere la popolazione civile responsabile delle azioni dei propri governi, […] perché mi sembra molto grave.

Nelle sue dichiarazioni, la Zajárova ha proposto anche uno scenario ipotetico in territorio europeo: «Invitiamo i parigini a immaginare che escono la mattina per una baguette, e gli abitanti di Roma prendono un caffè con cornetto, ma invece della pasticceria fresca, “fanno riportare a casa i parenti feriti o uccisi dai terroristi ucraini.”

Riguardo alle parole del portavoce del Ministero degli Esteri russo, il professore ritiene che “in Europa è molto evidente che si comincia a mettere in discussione la legittimità, l’utilità e soprattutto quanto possa essere necessario continuare a sostenere il regime ucraino. “.

«Ci ​​sono richieste della popolazione [europea] che non vengono soddisfatte, come vediamo con le proteste agricole. Questo non è direttamente collegato nel discorso, ma gli agricoltori chiedono che non venga ritirato il sostegno ai produttori, soprattutto quelli piccoli, che non vengano ritirati i sussidi, ma vedono invece che i loro governi ne sostengono un altro militarmente e con risorse. Loro cominciano a chiedersi se non sia meglio per la loro popolazione ricevere direttamente queste risorse, invece di incanalarle in un conflitto che vedono sempre più lontano”, sottolinea Carmona Gómez.

Fonte: Sputnik Mundo

Traduzione: Luciano Lago