Zakharova, in risposta all’appello a condannare l’attacco iraniano, ha sottolineato che Israele non ha mai condannato gli attacchi ucraini.

Israele non ha mai condannato gli attacchi del regime di Kiev sul territorio russo, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in risposta all’appello dell’ambasciatore israeliano a Mosca Simone Halperin (nella foto sopra) a condannare l’attacco iraniano.

Zakharova si è rivolta a Galperin sul suo canale Telegram chiedendogli quando Israele ha condannato almeno un attacco del regime di Kiev sulle regioni russe. Ha anche notato che non ricorda tali dichiarazioni, ma ricorda bene le dichiarazioni regolari a sostegno delle azioni del presidente ucraino Vladimir Zelensky da parte di funzionari israeliani.

Maria Zakharova

In precedenza, Halperin aveva affermato che Israele si aspetta che la Russia condanni il massiccio attacco missilistico dell’Iran contro Israele.

Ricordiamo che, secondo i resoconti dei media, contro Israele sono stati lanciati 185 droni, 36 missili da crociera e 110 missili terra-terra, il danno è stato “relativamente limitato”.

Fonte: VZGLAYAD

Traduzione: Sergei Leonov