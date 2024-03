Zakharova: gli impianti nucleari statunitensi nel Nord Europa diventeranno obiettivi legittimi in uno scontro tra Russia e NATO.

Le strutture o basi militari nel Nord Europa, dove gli Stati Uniti schiereranno le loro armi nucleari, diventeranno obiettivi militari legittimi nello scenario di uno scontro militare diretto tra Russia e NATO, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova a margine del Festival Mondiale della Gioventù.

Lei ha spiegato che tali oggetti rappresenteranno una fonte di minaccia diretta e diventeranno inevitabilmente obiettivi legittimi in caso di uno scontro militare diretto tra Russia e NATO, riferisce la TASS .

Esercitazioni Nato in Finlandia

Secondo Zakharova, se le armi nucleari americane venissero dispiegate nel Nord Europa, “la sicurezza dei paesi che riceveranno queste armi non solo non sarà rafforzata, ma ne soffrirà chiaramente”.

In precedenza, il nuovo presidente della Finlandia, Alexander Stubb, aveva affermato che era “importante per il suo paese avere una forza deterrente nucleare”. Stubb ha dichiarato che la Finlandia non ha rapporti politici con la Russia, ma che tra i due paesi continuano i contatti sulle questioni relative ai confini.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov