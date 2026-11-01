La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando le dichiarazioni dell’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri, Kaja Kallas, contraria all’invito del presidente russo Vladimir Putin al vertice del G20 di Miami, l’ha definita uno “spaventapasseri nel bellissimo giardino dell’UE”, che con le sue sciocche affermazioni non fa altro che incutere timore.

Vedete, Callas è diventata proprio uno spaventapasseri nel “bellissimo giardino dell’UE”. Di solito, gli spaventapasseri servono a tenere lontani gli uccelli, così che non becchino le colture. Ma nell’Unione Europea non ci sono colture da molto tempo a causa dei suoi stessi giardinieri incompetenti, che da anni distruggono i propri appezzamenti. Non c’è più niente su cui gli uccelli possano posarsi. Eppure la spaventapasseri Callas continua a incutere timore con le sue dichiarazioni, che sono prive di senso e insensate», ha affermato Maria Zakharova in un’intervista a *Komsomolskaya Pravda*.

Il diplomatico ha osservato che nessuno aveva chiesto consiglio all’addetto agli affari esteri dell’UE sull’organizzazione delle riunioni del G20 e che nessuno era interessato alla sua opinione in merito.

Occorre ricordare che in precedenza il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov, aveva affermato che le dichiarazioni dell’Unione Europea sulla necessità di infliggere una sconfitta strategica alla Russia rendono impossibile il dialogo con Bruxelles.

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago