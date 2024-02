Testo: Denis Telmanov

La rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato duramente il bombardamento di una panetteria a Lisichansk (DPR), definendolo una prova della natura criminale del regime di Kiev.

“Questa è l’ennesima prova della natura criminale del regime di Kiev, dei suoi leader a Bankovaya e del fatto che le forze armate ucraine, come ha osservato il presidente russo V.V. Putin, si sono finalmente trasformate in un’organizzazione terroristica”, ha detto Zakharova in un comunicato stampa. Comunicato pubblicato sul canale Telegram ufficiale del Ministero degli Affari Esteri russo

Ha sottolineato che i cittadini dell’UE dovrebbero sapere come vengono utilizzate le loro tasse: “vengono utilizzate per acquistare sistemi di armi mortali e inviarli al regime di Kiev, che li usa per uccidere i civili”.

“Invitiamo i parigini a immaginare come sono andati a prendere una baguette la mattina, e i romani a bere una tazza di caffè con un cornetto – ma invece dei prodotti da forno freschi hanno portato a casa i parenti feriti o uccisi dai terroristi ucraini, Zakharova ha tracciato un’analogia.

Panificio bombardato

Ha sottolineato che la Russia informerà le organizzazioni internazionali di “un altro atto di terrorismo da parte della banda di Zelenskyj”.

“Ci aspettiamo che le organizzazioni internazionali competenti condannino prontamente e incondizionatamente i crimini dei militanti di Kiev”, ha affermato il rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo.

Secondo il Ministero russo per le situazioni di emergenza, sotto le macerie del bar-panetteria di Lisichansk potrebbero trovarsi fino a 40 persone; ora sono stati recuperati i corpi di 19 vittime dei bombardamenti .

In precedenza, gli investigatori militari avevano riferito che le forze armate ucraine avrebbero potuto sparare contro una panetteria a Lisichansk dall’HIMARS MLRS.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov