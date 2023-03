Zakharova ha affermato che il mandato d’arresto per Lvova-Belova è un esempio di politica “NATO-centrica”

La rappresentante ufficiale del Ministero degli Affari Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato la decisione della Corte Penale Internazionale di emettere un mandato d’arresto per conto del Commissario per i Diritti dei Bambini, Maria Lvova-Belova .

Anche 15 anni fa nessuno avrebbe pensato che nei paesi occidentali la cura e la salvezza dei bambini sarebbero diventate penalmente punibili, ma tutto si sta muovendo verso questo da molto tempo “, ha scritto Zakharova nel suo canale Telegram .

Ha osservato che la politica tollerante dell’Occidente, che si presenta come “illuminata”, è un vivido esempio dell’essenza stessa dei paesi “NATO-centrici”. Secondo Zakharova, la promozione del cambiamento di genere nei bambini, la persecuzione dei medici che credono che ci siano solo due sessi e altre perversioni sul cambiamento di orientamento sono diventate prerequisiti diretti per la distruzione dell’istituzione della famiglia.

Ha aggiunto che i paesi che resistono, come l’Ungheria, sono e continueranno ad essere perseguitati e ignorati.

In precedenza, la Corte penale internazionale ha annunciato l’emissione di un mandato d’arresto per Lvova-Belova e Vladimir Putin in relazione alla politica “aggressiva” della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Peskov ha commentato la decisione di emettere un mandato per l’arresto di Putin

L’addetto stampa del presidente della Federazione Russa ha commentato il mandato della Corte penale internazionale per l’arresto del presidente russo Vladimir Putin. Secondo lui, sollevare la questione è oltraggioso e inaccettabile, secondo il servizio stampa del Cremlino.

“La Russia, come un certo numero di stati, non riconosce la giurisdizione di questa corte”, ha aggiunto.

Secondo Peskov, qualsiasi decisione di questo tipo per la Russia è insignificante dal punto di vista del diritto.

In precedenza, il tribunale ha emesso un mandato di arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e del difensore civico russo per i bambini Maria Lvova Belova per la deportazione illegale di bambini dai “territori occupati dell’Ucraina”.

Autore: Elizaveta Chepeleva

Fonte: Ria Fan.ru

Traduzioner: Sergei Leonov