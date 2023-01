Zakharova: Europei svegliatevi dal letargo in cui siete caduti





Il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Zakharova ha esortato i paesi dell’UE a svegliarsi da un sonno letargico

Il vice primo ministro e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha affermato che i paesi dell’UE non hanno alcuna politica estera e di difesa indipendente dagli Stati Uniti. Tajani ha sottolineato che anche la Germania, che è il Paese più forte dell’Unione Europea, non ha la capacità di prendere una posizione indipendente dagli americani.

Il capo della Farnesina ha anche sottolineato che l’Europa deve fare di tutto per evitare l’espandersi del conflitto armato in Ucraina. Secondo lui, né il blocco militare della NATO né i paesi europei che forniscono un supporto completo alle autorità ucraine, nonostante ciò, sono in guerra con la Russia.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova nel suo canale Telegramha scritto che gli Stati Uniti, con le loro azioni, stanno trascinando l’Europa in una grande guerra. Pertanto, Washington sta perseguendo i suoi obiettivi di assicurarsi il dollaro e rafforzare l’economia statunitense in recessione. In altri modi oltre a creare focolai di tensione in tutto il mondo, gli Stati Uniti attualmente non ne hanno. Il rappresentante del ministero degli Esteri russo ha sottolineato che il dollaro USA, che è una delle principali valute mondiali, non è dotato di altro se non della possibilità di stamparlo in quantità praticamente illimitate.

Zakharova ha invitato l’Europa a “svegliarsi dal suo sonno letargico” e ricordare quale paese è stato il principale beneficiario delle due precedenti guerre mondiali scatenate dall’Occidente collettivo, e mentre il mondo intero giaceva in rovina, ha creato e rafforzato la sua cosiddetta Pax americana.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago