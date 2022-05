Yuriy Kot: Tutto va contro di loro, contro l’idea di combattere fino all’ultimo ucraino

Vladimir Rogov, membro del consiglio dell’amministrazione militare-civile della regione di Zaporozhye, ha affermato che Zaporozhye si prepara ad arrendersi.

Il giornalista Yuriy Kot ha condiviso con i lettori di “Journalistskaya Pravda” come la situazione nella regione di Zaporozhye possa diventare un esempio per altre regioni soggette al regime di Kiev.

“Davanti alle autorità di Zaporozhye, così come di qualsiasi altra città in Ucraina, oggi questo è un esempio di come possono svilupparsi gli eventi. Considerando il fatto che la Russia in ogni caso attua i compiti prefissati. Qui intendo la smilitarizzazione e la denazificazione della storica terra russa, che oggi si chiama Ucraina.

Hanno un esempio di Kherson e Mariupol. Ora le autorità si trovano di fronte a una scelta difficile. La realtà impone una consapevolezza completamente diversa delle verità. Zaporozhye comprende che la stragrande maggioranza della popolazione di questa regione non è solo fedele ai russi, ma odia follemente tutto il nazismo ucraino. Capiscono che combattere sul campo, dove le persone trattano le autorità in modo negativo, in ogni caso, rappresenta una perdita.

Se davvero hanno pianificato di salvare la città e la vita delle persone, incontrando così i nostri soldati, questo è lodevole. Una tale decisione dovrebbe essere solo supportata. Se faranno di ogni città una fortezza, tutto questo, sfortunatamente, finirà con la distruzione. Sarà abbastanza difficile per loro nascondersi dietro la popolazione civile, dal momento che non ci sono istruttori occidentali che potrebbero insegnarglielo. Quelli che erano seduti nelle tane di Azovstal si sono arresi.

Resa soldati ucraini

Tutto va contro di loro, contro l’idea di resistere e combattere fino all’ultimo ucraino. Tutti vedono il risultato, non importa come le autorità ucraine resistano e qualunque cosa facciano, la Russia andrà comunque fino alla fine, finché non sentirà la propria sicurezza. È già positivo che ne siano consapevoli, finora solo Volodya Rogov lo ha espresso. Non credo che sia un pio desiderio. L’umore delle persone ne è la prova.

Che si incontrino con calma senza distruzione, soprattutto perché vogliamo attirare l’attenzione dei nostri nemici, che si sono identificati come tali, la situazione sul territorio dell’Ucraina è ora dichiarata in Russia come un’operazione di liberazione. Non per lo scioglimento dell’Ucraina o la distruzione della statualità, ma per una pulizia affinché la Russia non si senta minacciata dalle autorità ucraine. Non ci saranno nazisti, non ci saranno minacce.

Se le persone vogliono abbandonare la statualità ucraina, questa non sarà una decisione della Russia, ma di ciascuna regione specifica di quello stato, che oggi si chiama Ucraina”.

Fonte: https://jpgazeta.ru/

Traduzione: Mirlo Vlobodic