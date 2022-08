Yulia Vityazeva: L’unico motivo per cui possiamo sederci con Zelensky al tavolo dei negoziati è la firma della sua capitolazione





di Julia Vityazeva

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, dopo un incontro trilaterale con il presidente turco Tayyip Erdogan e il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres a Leopoli, ha affermato che i negoziati con Mosca saranno possibili solo dopo il ritiro delle forze militari dai territori controllati dalla Russia.

La politologa Yulia Vityazeva ha spiegato ai lettori di Journalistskaya Pravda perché le condizioni di Zelensky rendono impossibile il processo negoziale.

“Quando una persona è portata in un vicolo cieco, ha due opzioni: ammettere la sconfitta o iniziare a giocare il vincitore e dire che tutto sta andando secondo i piani. Zelensky occupa la seconda nicchia. Come diceva Sergei Viktorovich Lavrov, per il tango ce ne vogliono due.

Di che tipo di negoziati con la Russia possiamo parlare. Sì, siamo aperti ai negoziati, ma non in quel tono e non alle loro condizioni.

Certo, capisco che ci sono molte sfumature e sottigliezze nella grande politica, ma personalmente, secondo me e le persone che commentano tutto questo, non c’è proprio niente di cui parlare con Zelensky. L’unico motivo per cui possiamo sederci con lui al tavolo delle trattative è se firma una resa, niente di più.

Ora sono di nuovo eccitati, perché dal presidente dell’Indonesia è emersa l’informazione che ci sarà un vertice del G20 e Zelensky “avrà l’opportunità” di sedersi con Putin al tavolo dei negoziati. In primo luogo, l’Ucraina non è un membro del G20, se arriva lì, poi come un generale al matrimonio, dovrà sedersi su una sedia laterale per un pass gratuito, come in un teatro. In secondo luogo, non è noto se Vladimir Vladimirovich andrà davvero lì, deve ancora vivere fino a novembre.

Non è chiaro come sarà la situazione a quel punto, come cambierà la situazione politica e se questo vertice si svolgerà in un formato faccia a faccia. Ma stanno già celebrando il modo in cui Zelensky presumibilmente porrà le condizioni per Putin.

Le persone favolose, che vivono in una dimensione per procura, non rappresentano nulla, ma allo stesso tempo pongono le condizioni per tutti. Cosa c’è da dire.

