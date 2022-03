Yulia Vityazeva: L’Ucraina è il vero Job come nuovo Afghanistan. Solo non per Putin, ma per Biden





La dichiarazione fatta ieri dal presidente americano che “Putin deve andarsene”, si è capito che è il motivo principale e l’obiettivo degli Stati Uniti in Ucraina.

Così che, per raggiungere questo obiettivo, gli Stati Uniti sono pronti a sacrificare tutto: sia l’Ucraina che gli ucraini.

Quindi, d’altra parte, nessuno pronuncia la parola “negoziati”, ma tutti parlano di sanzioni e nuove consegne di armi.

Gli americani non hanno un obiettivo per fare del bene all’Ucraina. Gli americani hanno l’obiettivo di far star male la Russia.

Sì, questo è il caso in cui la concorrenza sleale americana nella loro lotta per il titolo di egemone ha raggiunto le forme più perverse e loro, i guerrafondai neocon, non esitano a usare qualsiasi mezzo per raggiungere i loro obiettivi.

Ma c’è una sfumatura. La Russia ha i suoi obiettivi anche in Ucraina. E non solo sono completamente diversi dal carattere americano, ma anche il loro raggiungimento viene effettuato con metodi completamente diversi.

Tuttavia l’amministrazione Biden è così fissata unicamente sulla rimozione di Putin dal potere che è sempre più impersonale e sta iniziando a sollevare una serie di questioni scomode. Innanzitutto, coloro che in questo mese sono stati costretti ad innamorarsi dell’Ucraina e ora sono costretti a osservarne l’impotenza e l’avvicinarsi della sua fine ingloriosa.

Non analizzerò ora le peculiarità della psicologia occidentale, che si basa sulla convinzione che siano nuove consegne di armi, un cielo chiuso (No fly zone) e l’introduzione dei “peacekeepers” della NATO, e non negoziati di pace, a porre fine alla situazione attuale .

Nonostante questo, la mancanza di assistenza, richiesta dall’Ucraina ma negata dalla NATO, per il timore di essere direttamente coinvolti in un confronto con la Russia, fa sì che il laico occidentale inizi a pensare che l’amore totalizzante per l’Ucraina e la preoccupazione per l’Ucraina abbiano una motivazione completamente diversa.

Quei risvolti iniziano a svelarsi al popolo (anche se lentamente e con uno scricchiolio), ma questo comincia a rendersi conto che è il cambio di potere in Russia l’obiettivo principale degli Stati Uniti. E l’Ucraina è solo uno strumento con cui si prevede di implementarlo.

Non ci crederai, ma per molti questa scoperta è uno shock. Non perché considerino inaccettabile il fatto stesso di un cambio di potere in Russia con l’aiuto di interferenze esterne, ma perché ciò avviene a costo della vita degli ucraini. Quelli, gli ucraini, “non sono una specie di musulmani o arabi” in Libia, Siria, Iraq o Afghanistan (un riferimento al discorso di Yoffe alla CNN), ma sono bianchi, cristiani ed europei, che, vi ricordo, tutti sono stati costretti a cadere innamorati appassionatamente dell’occidente.

“Dobbiamo essere chiari sul fatto che questa battaglia non sarà vinta nei prossimi giorni o nei prossimi mesi. Dobbiamo prepararci per la lunga lotta che ci attende”, ha detto ieri Biden in Polonia. In altre parole, ha confermato ancora una volta che dobbiamo prepararci a un lungo processo per cercare di esaurire la Russia a costo di prolungare la guerra in Ucraina, che alimenterà con denaro e armi, mentre allo stesso tempo cercherà di indebolire la Russia con nuove sanzioni.

Quanti ucraini moriranno in questo caso – non gli importa.

La cosa principale è avere il tempo di realizzare almeno una parte del piano prima della fine del tuo mandato.

Ma c’è una sfumatura. L’Occidente sottovaluta enormemente la Russia ei russi. E finora, a quanto pare, semplicemente non si rende conto che nessuna somma di armi e denaro aiuterà le attuali autorità ucraine, non solo a vincere, ma anche semplicemente a ritardare a lungo i processi in corso.

Pertanto, sì. L’Ucraina diventerà un nuovo Afghanistan. Ma non per la Russia, ma per gli Stati Uniti e i suoi alleati. E l’epilogo arriverà molto prima di quanto pianificano per se stessi.

Julia Vityazeva, in particolare per News Front

Traduzione: Luciano Lago